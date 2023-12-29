Akrabasını vurmuştu, tutuklandı

Olay, dün Erenler Mahallesi Turangüneş Caddesi'nde bulunan köfteci dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. (34), husumeti bulunan akrabası B.E.A.’nın (40) iş yerine geldi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Bunun üzerine S.A., yanında getirdiği tabancayla akrabası B.E.A'ya kurşun yağırdı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri B.E.A.’nın göğsüne, diğer 3’ü ise kasığına isabet etti. B.E.A. kanlar içinde yere yığılırken, olayı gerçekleştiren şahıs ise kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan B.E.A. sevk edildiği adliyede tutuklandı.
B.E.A.'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olay, dün Erenler Mahallesi Turangüneş Caddesi'nde bulunan köfteci dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. (34), husumeti bulunan akrabası B.E.A.’nın (40) iş yerine geldi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Bunun üzerine S.A., yanında getirdiği tabancayla akrabası B.E.A'ya kurşun yağırdı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri B.E.A.’nın göğsüne, diğer 3’ü ise kasığına isabet etti. B.E.A. kanlar içinde yere yığılırken, olayı gerçekleştiren şahıs ise kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan B.E.A. sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.