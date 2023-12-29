- Asayiş

Akrabasını vurmuştu, tutuklandı

İzmit ilçesinde husumeti bulunan akrabasını iş yerinde kurşun yağdırıp göğsünden vurarak ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Akrabasını vurmuştu, tutuklandı mask
Büyütmek için resme tıklayın

Olay, dün Erenler Mahallesi Turangüneş Caddesi'nde bulunan köfteci dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. (34), husumeti bulunan akrabası B.E.A.’nın (40) iş yerine geldi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Bunun üzerine S.A., yanında getirdiği tabancayla akrabası B.E.A'ya kurşun yağırdı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri B.E.A.’nın göğsüne, diğer 3’ü ise kasığına isabet etti. B.E.A. kanlar içinde yere yığılırken, olayı gerçekleştiren şahıs ise kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan B.E.A. sevk edildiği adliyede tutuklandı.
B.E.A.'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
# sağlık, sevk edildi

29 Ara 2023 - 17:26 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.527.128 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL