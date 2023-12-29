Gazeteci Furkan Karabay tutuklandı

Hakkındaki tebligatı almak için karakola çağrılan editör Furkan Karabay, gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Karabay'ın, yargıyla ilgili dün yaptığı haber nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi. Gerçek Gündem'in aktardığına göre haberde bir duruşmada yaşananlar, duruşma tutanağından aktarılarak anlatıldı.

BASIN MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN TEPKİ

Tutanakta ve haberde bir savcının adının geçmesi nedeniyle Karabay hakkında "Terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme" ve "İftira" suçlamaları yöneltildi. Karabay, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 7. Sulh Ceza Hakimliği, Karabay hakkında tutuklama kararı verdi. Basın meslek örgütleri ile muhalefet de Karabay'ın gözaltına alınması ve tutuklanmasına tepki gösterdi.



DİSK Basın İş Karabay'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi:

- Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay, üzerinden 24 saat geçmeden erişime engellenen haberi nedeniyle gözaltında. Yargıda ayyuka çıkan skandalları yazmak suç değil. Halkın haber alma hakkını ihlal etmeyin, sansüre son verin, meslektaşımızı derhal serbest bırakın.



"GAZETECİLERE GÖZDAĞI"

Türkiye Gazeteciler Sendikası da Karabay'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. TGS'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

- Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan gazeteci Furkan Karabay bir kez daha gözaltında! Hakkındaki tebligatı almak için gittiği karakolda gözaltına alınan meslektaşımız, dün yazdığı bir haberde bir savcı ismine yer verdiği gerekçesiyle terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef gösterme iddiasıyla tutuluyor. TMK 6. madde gazetecilere gözdağı verme aracı haline gelmiştir. Furkan Karabay’ı serbest bırakın.

ÖZEL: UTANÇ VERİCİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Bir duruşma tutanağını haberleştirdiği gerekçesiyle Gerçek Gündem muhabiri Furkan Karabay'ın maruz kaldığı sorular ifade ve basın özgürlüğü adına utanç vericidir. Bir haber üzerine derhal harekete geçenler, yargıdaki rüşvet iddiaları için aylardır sus pus" açıklamasında bulundu.

Kaynak: sözcü