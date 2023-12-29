1 Ocak'ta İstanbul'da pek çok yol trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul İl Temsilciliği tarafından orgazine edilen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet Yürüyüşü" kapsamında 04.00 ile 12.00 saatleri arasında kapatılacak yollar şöyle:

­Eminönü­-Sultanahmet / Sultanahmet­-Eminönü tramvay hattı

Yenikapı-­Eminönü ve Eminönü­-Yenikapı yönün

­Unkapanı Ragıp Gümüşpala Caddesi

Kennedy Caddesi Çatladıkapı Sosyal Tesisleri önünden sahil yolun

­Tersane Caddesi

Galata Köprüsü etrafındaki deniz ulaşımı

Kaynak: sözcü