1 Ocak'ta İstanbul'da pek çok yol trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul İl Temsilciliği tarafından orgazine edilen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet Yürüyüşü" kapsamında 04.00 ile 12.00 saatleri arasında kapatılacak yollar şöyle:
- Eminönü-Sultanahmet / Sultanahmet-Eminönü tramvay hattı
- Yenikapı-Eminönü ve Eminönü-Yenikapı yönün
- Unkapanı Ragıp Gümüşpala Caddesi
- Kennedy Caddesi Çatladıkapı Sosyal Tesisleri önünden sahil yolun
- Tersane Caddesi
- Galata Köprüsü etrafındaki deniz ulaşımı
Kaynak: sözcü
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.