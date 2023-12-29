Metalde adım adım greve!

Birleşik Metal İş Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasındaki Toplu İş Sözleşmesi kapsamında bugün yapılan görüşmeden de sonuç çıkmadı.

Birleşik Metal tarafından görüşme sonrası yapılan açıklamada daha önce birinci altı ay için yüzde 35 olarak teklif ettiği ücret zammını yüzde 50’ye yükselttiği ancak anlaşma sağlanamadığı kaydedili.

Sendikanın açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

"Sendikamızla MESS arasında sürmekte olan ve adım adım greve doğru giden Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamında MESS’in davetiyle bugün (29 Aralık 2023) bir toplantı yapıldı.

MESS, bugün yapılan toplantıda, daha önce birinci altı ay için yüzde 35 olarak teklif ettiği ücret zammını yüzde 50’ye yükseltti.



Sosyal haklar için yüzde 65 olarak vermiş olduğu teklifi ise yüzde 80’e yükseltmiştir.

Sendikamız, metal işçilerinin beklentisine yanıt vermekten çok uzak bu teklifi kabul etmemiş ve işçilerin haklı talep ve beklentilerine uygun yeni bir teklif beklediğimizi belirtmiştir. Bu teklif metal işçilerinin sefalet ücretiyle çalışmaya devam etmesi demektir.



Kabul edilebilir yeni bir teklif olmaması halinde, bu tekliflerin anlamı metal işçilerini greve davet etmektir.

Metal işçileri her türlü mücadeleye hazırdır ve haklarını alana kadar mücadelelerine kararlılıkla devam edeceklerdir."