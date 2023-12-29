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Bilirkişiye rüşvet alırken suçüstü: '3 bin lira rakı parası verirsen...'

Samsun’da bir davada bilirkişi olarak görevlendirilen orman mühendisi, 3 bin lira rüşvet alırken polis tarafından suçüstü yakalanıp gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı
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Bilirkişiye rüşvet alırken suçüstü: '3 bin lira rakı parası verirsen...' mask

Samsun’da Tarım ve Orman Müdürlüğün’de orman mühendisi olarak görev yaparken emekli olan M.Ö. (71) mahkemelerde bilirkişi olarak görev yapmaya devam etti. Bir orman kesimi davasıyla ilgili mahkemede görevlendirilen M.Ö., hakkında dava açılan kişiye "Bu davada 20 bin lira ceza alırsın. Bana 3 bin lira rakı parası verirsen bilirkişi raporunu senin lehine hazırlarım" dediği iddia edildi.

Kendisinden 3 bin lira rüşvet istenilmesi üzerine hakkında dava açılan şahıs, polise şikayette şikayette bulundu. Olay savcıya haber verildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Ö.’yü önceden seri numaraları alınmış 3 bin lira parayı teslim alırken suçüstü yakaladı. KOM polisi tarafından gözaltına alınan M.Ö., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Samsun Adliyesine sevk edilen M.Ö., savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edldi. M.Ö., mahkemece yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

# HABER, ifade, ceza, emekli

29 Ara 2023 - 17:49 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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