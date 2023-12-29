Kocaeli'de elektrik kesilecek bölgeler... 30 Aralık Kocaeli elektrik kesintileri!

SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Kocaeli'de 7 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler... 30 Aralık Cumartesi günü Kocaeli'de birçok bölge elektriksiz kalacak. İşte güncel elektrik kesintileri listesi:
|GÖLCÜK
|ULASLI, ULAŞLI
|1034. SK., 1103., 1103. SK., 1104. SK., 1105., 1108., 1108. SK., 1109., 1109. SK., 1111. SK., 1113. SK., 1114., 1115. SK., 1148. SK., EGLENCEDERE CD., EĞLENCEDERE CD., KARA KESTANELIK, KARA KESTANELİK CD., KONCA YOLU, KONCA YOLU CD., RAUF ORBAY CD., ULASLI KAZIM KARABEKIR, ULAŞLI KAZIM KARABEKİR CD., YILDIRIM CD.
|30.12.2023
|09:30
|17:00
|KARTEPE
|ACISU, DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE
|AHMET LÜTFÜ ARAT BULVAR, ALKAN SK., ÇEVRİM SK., DEMİRYOLU ALTI. CD., ERTÜRK SK., GEÇİT SK., GÖL, GÖL SK., HARİKA SK., KAHVE, KAHVE SK., KAYA SK., KEKİK SK., KIZILAĞAÇ SK., KIZILCIK, KIZILCIK SK., MİRZA SK., OTOBAN CD., SAPANCA YOLU CD., SEÇKİN SK., ŞEHİT HAKAN İMAMOĞLU CD., YALDIZ SK.
|30.12.2023
|09:00
|17:00
|KARTEPE
|FATIH, FATİH, ISTASYON, İSTASYON, UZUNBEY
|ADALET, ADALET SK., ADEM YAVUZ CD., ALAZLI, ALAZLI SK., ALTUNHISAR CD., ANKARA. CD., AYBALA SK., BİLGEHAN SK., BİLGİÇ SK., CEVİZLİ SK., ÇİLEM SK., DARI SK., DEMOKRASİ CD., DUYGU SK., EFE SADIK CD., EGEMEN, EGEMEN SK., ERGÜN SK., GAMZELİ SK., GEÇİTLİ SK., GÜNDÜZ SK., GÜNGÖRMÜŞ SK., HÜSNÜ EFE CD., İLİM CD., KAHRAMAN, KAHRAMAN SK., KUMLUK SK., MENDERES, MENDERES BULVAR, MESELIK, MEŞELİK SK., METİN, MİS SK., NAZLI, NERGİZ SK, NERGİZ SK., OSMAN GAZİ. CD., PLEVNE SK., RÜYA, SANAYİ CD., SELIMIYE, SELIMIYE CD., SELİMİYE CD., SEMAVER SK., SENER, SEVİLEN SK., SEZGİ SK., SUBASI, SUBAŞI SK., SÜRMELI, SÜRMELİ, YAPRAK, YASA, YASA SK., YAZMALI SK., YEL SK., YURT
|30.12.2023
|09:00
|17:00
|KÖRFEZ
|KARAYAKUPLU, KUTLUCA, MİMAR SİNAN, OSMANLI, SEVINDIKLI, SEVİNDİKLİ, ŞEMSETTİN
|DURANLI MEVKII, EŞREF BİTLİS CD., KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KIYIRLI MEVKII, KIYIRLI MEVKİİ, KIYIRLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIZILYER MEVKII, KIZILYER MEVKİİ KÜME EVLER, KUTLUCA MERKEZ MEVKII, KUTLUCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KUTLUCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖNEZLI MEVKII, ÖNEZLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SEVINDIKLI MERKEZ MEVKII, SEVINDIKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEMSETTİN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|30.12.2023
|09:00
|17:00
|İZMİT
|GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU, MALTA, MİMAR SİNAN, YESILOVA, YEŞİLOVA
|ADNAN KAHVECI, ADNAN KAHVECİ CD., AKCAN, AKCAN SK., AKGÜNES, AKGÜNEŞ SK., AKKUTAY, AKKUTAY SK., AKTAS, AKTAŞ SK., ALTUNAY SK., ARNAVUT, ARNAVUT SK., ATMOSFER, ATMOSFER SK., AYVALIK, BASOL, BAŞAR SK., BAŞOL SK., BATIN SK., BEKTAŞ TOKER SK., BİBERİYE SK., BİRAY SK., BİROL SK., BOGAZOVA, CAMİDÜZÜ SK., CESUR SK., ÇAĞLAR SK., ÇAVDAR, ÇAVDAR SK., DAL SK., DEMIRTAS, DEMİRTAŞ SK., DİKENLİ SK., DÜZEY SK., EREL, EREL SK., ERİŞ SK., ERSÖZ SK., ERYAMAN SK., FİDAN SK., GENÇOĞLU SK., GÖK SK., GÖKÇEM SK., GÜLŞEHRİ SK., GÜNDOGDU, GÜNDOGDU CD., GÜNDOĞDU CD., GÜRDAL SK., GÜRKAŞ SK., HALİDE EDİP ADIVAR CD., HIZIR REİS SK., İMAMOĞLU SK., İNCİAY SK., KAVAK SK., KAYAPINAR SK., KEMERKÖPRÜ SK., KOCAÇESME, KOCAÇEŞME CD., KOCADERE SK., KÖKEN SK., KUTUP YILDIZI SK., MANİDAR SK., MİLLİYET SK., MİTHAT İÇÖZ SK., MOLLA RECEP, MOLLA RECEP SK., MÜFTÜOĞLU SK., ÖZKAL SK., ÖZÖN SK., PAZAR YOLU SK., PORTAKAL HAFIZ RÜŞTÜ BEY CD., SAHRA SK., SARITAŞ SK., SEHIT MUSTAFA TÜRK, SEHIT MUSTAFA TÜRK CD., SELANİK CD., SEYRAN SK., SIRINYER, SOYKAN SK., ŞEHİT MUSTAFA TÜRK CD., ŞEHİT NECMİ SEMERCİ SK., ŞENYİĞİT SK., ŞİRİNYER SK., TAHA SK., TALİH SK., TOLGA SK., TURAL SK, TURKUAZ SK., TÜRKYILMAZ, TÜRKYILMAZ SK., UTKU SK., UYGUN, UYGUN SK., ÜSTÜNER SK., YUSUF SK., ZÜBEYDE HANIM CD.
|30.12.2023
|09:00
|17:00
|İZMİT
|GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU, TEPEKÖY
|ALTINTEPE SK., ARDIÇLI SK., ASMALAR SK., BARUTÇU SK., BEDİR SK., BEYAZ İNCİ SK., BOĞAZOVA CD., BUCAK, BUCAK SK., CENGIZHAN, CENGİZHAN SK., ÇELEBI, ÇELEBİ SK., DOST SK., ECRİN SK., EDA SK., EGEMENLİK CD., EKIM, EKİM SK., ENSARİ SK., GÖZLEM, GÖZLEM SK., GÜLNİHAL SK., İKİZDERE CD., KARAKUZU, KARAKUZU SK., KASIM, KASIM SK., MEKTEP SK., MURADIYE, MURADİYE CD., NİSA SK., ÖZ DICLE, ÖZ DİCLE SK., ÖZ HILAL, ÖZ HİLAL SK., ÖZBEK, POLEN, POLEN SK., SARI KANARYA SK., SENYUVA, TEMMUZ SK., TEPEKÖY CD., ÜMIT, ÜMİT SK., YADIGAR, YADİGAR SK., YAĞIZDERE CD., YESILBAHÇE, YEŞİLBAHÇE CD., ZÜMRA SK.
|30.12.2023
|09:00
|10:00
|İZMİT
|GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU
|AYVALIK SK., DEMİRAY SK., GİZEM SK., SOYER SK., UMUTCAN SK.
|30.12.2023
|09:00
|17:00
|DARICA
|BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU
|ACUN SK., ALTIN, ASUDE, ASUDE SK., AŞKIN SK., AYCAN, AYCAN SK., AZMİ SK., BENNU, CANGÜL SK., DENIZALP, DENİZALP SK., DERSU, DERSU SK., EMEL SK., GÜLTÜRK SK., HANDAN SK., KADIM, KAYRAN SK., KOCATEPE SK., LATİFE SK., MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN CD., ÖZTEKIN, TANYELİ SK., TERİM SK., TURGAY, TURGAY SK., ZERRİN SK.
|30.12.2023
|09:00
|10:00
|DARICA
|BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU
|AHMET RASİM CD., AYÇA SK., BALKANLAR SK., ÇAĞLAYAN SK., EMEL, FUAT, KAAN SK., OĞUZ SK., ÖZTEKİN SK., SEVER SK., TERIM, VURAL SK., YILDIRIM BEYAZIT CD.
|30.12.2023
|09:00
|17:00
|DARICA
|BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU
|ACUN, AHMET RASIM, AKBUĞ SK., AKTAN SK., ALTIN SK., AYTAÇ SK., BAYAR SK., ÇAGLAYAN, ÇAĞDAŞ SK., DRAMA SK., FİKİR SK., GAZI, GAZİ CD., GÜLEN SK., GÜLTÜRK, GÜR, GÜR SK., GÜRHAN SK., HANDAN, HAYRAN SK., HOŞSOHBET SK., İLBEYİ SK., KADİM SK., KARAKAS, LEVNI, NAZLIGÜL SK., NURTEN, NURTEN SK., OVA SK., OYA SK., ÖVER, ÖVER SK., SAMİMİ SK., SEVİNÇLİ SK., SEYMEN SK., TOPRAKKALE SK., VİŞNEZADE SK., YAVUZ SELİM CD., YILDIRIM BEYAZIT, ZERRIN, ZÜBEYDE HANIM
|30.12.2023
|16:00
|17:00
|DİLOVASI
|ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ, HACI AKIF, HACI AKİF, KAYAPINAR, MİMAR SİNAN, ORHANGAZİ, TAVSANCIL, TAVŞANCIL, TURGUT ÖZAL
|201. SK., 26 MART CD., 301. SK., 302. SK., 303. SK., 304. SK., 304/1. SK., 304/2. SK., 304/3., 304/3. SK., 305/1. SK., 305/2. SK., 306., 306. SK., 307. SK., 307/1. SK., 307/3. SK., 309. SK., 309/1. SK., 310. SK., 312. SK., 313., 313. SK., 315. SK., 315/1., 315/1. SK., 315/2. SK., AHMET AKKOR CD., AHMET PEMBEGÜLLÜ CD., AKASYA, AKASYA SK., ALTINDAL SK., ATEŞ SK., BAGDAT, BAGLAR, BAĞDAT CD., BAĞLAR CD., BAHAR SK., BAHÇE SK., BARIŞ CD., BAYIRLI SK., BEGONYA SK., BESTE, BESTE SK., BILGE, BİLGE SK., BİRLİK SK., CANSU SK., CENNET SK., ÇAM SK., ÇATAL ÇEŞME CD., ÇEMBER SK., ÇERKESLI, ÇINAR, ÇINAR CD., ÇİÇEKLİ SK., ÇİMEN SK., ÇİTLENBİK SK., ÇOLAK SK., D-100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU CD., DAMLA SK., DEFNE SK., DEGIRMEN, DERMAN SK., DESTAN SK., DEVA SK., DEVRİM SK., DIKMEN, DİCLE SK., DİLBER SK., DİLEK SK., DOĞA SK., EBEGÜMECİ SK., EFELER, EFELER SK., ENGİN SK., ERDOGAN, ERDOGAN CD., ERDOĞAN CD., ERLER, ESEN, EYLÜL SK., EYNERCE CD., EZGİ SK., FARABİ CD., FERAH SK., FERMAN, FERMAN SK., FİKRİ BENGİ CD., FULYA SK., GARİP SK., GAZİ SK., GELİNCİK SK., GONCA SK., GÖKÇE SK., GÖRKEM SK., GURBET, GURBET SK., GÜLSÜM NİNE CD., GÜNEY, GÜNEY SK., GÜVEN, HANIMELİ SK., HARMANLAR CD., HAYAT SK., HAZAR SK., HILAL SK., HİSAR SK., HUZUR, HUZUR SK., ISTIKBAL, ITIR SK., İKRAM SK., İMAJ SK., İNCİ SK., İREM SK., İRFAN SK., İSLAMBEY CD., İSTİKBAL SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KAHRAMANLAR CD., KAMELYA SK., KAMIL EFENDI, KAMİL EFENDİ CD., KARABURUN CD., KARDELEN SK., KASIMPATI SK., KAŞARHANE SK., KAUÇUK SK., KAVAK CD., KAYIN SK., KEHRİBAR SK., KIRAZ, KIYMET, KİRAZ SK., KOZA SK., KÖKNAR SK., KURTULUŞ SK., KUŞKONMAZ SK., LAVANTA SK., LEYLAK SK., LİSE SK., MEHMET GÜNEL, MEHMET GÜNEL CD., MENEKŞE KOÇAK SK, MENEKŞE KOÇAK SK., MEŞE CD., MEVSİM SK., MIMOZA, MİMOZA SK., MİNE SK., MUHARREM TETİK CD., NANE SK., NAZAR SK., NEHİR SK., NUH ÇIMENTO, NUH ÇİMENTO, OGÜN SK., OKYANUS SK., ONUR SK., ORKİDE SK., OZAN SK., ÖGÜT, ÖREN SK., ÖRNEK SK., ÖYKÜ SK., ÖZLEM SK., PALANGA, PALANGA CD., PAMUKDEDE, PINAR SK., RAGIP CANSIZ SK., RASİM KUYUSU CD., RÜZGAR SK., SAFAK, SAFRAN SK., SAHIN, SAKIR ÇESME, SAKIZ SK., SARMAŞIK SK., SAYGI SK., SELVİLER CD., SEVAL SK., SOYLU, SOYLU SK., SÜMBÜL, SÜMBÜL SK., SÜMBÜLLÜK CD., ŞAHİN CD., ŞAKİR ÇEŞME CD., ŞİFA SK., ŞİMŞEK SK., ŞÜKRÜ BEY CD., TAVŞANCIL SK., TAYYAR YILDIRIM, TAYYAR YILDIRIM CD., TOYA SK., TUNA, TUNA CD., TURHAN BAYDAR CD., ULUS SK., UYGAR SK., VEFA SK., VOLKAN SK., YAGMUR, YALIN, YASEMEN SK., YEŞİLYURT SK., YÜCE, YÜCE SK., ZAMBAK SK., ZEDİN SK., ZEKI SK., ZEKİ SK., ZİYA SÜMER CD., ZİYA TOPLAN CD., ZÜMRÜT, ZÜMRÜT CD.
|30.12.2023
|09:00
|12:00
|ÇAYIROVA
|INÖNÜ, İNÖNÜ
|116. SK., 118. SK., 120. SK., 124. SK., 130. SK., 132., 132. SK., 133., 135., 135. SK., 135/1. SK., 199., 199. SK., PİR SULTAN CD.
|30.12.2023
|09:00
|17:00
|KARTEPE
|AKMESE ATATÜRK, AKMESE CUMHURIYET, AKMEŞE ATATÜRK, AKMEŞE CUMHURİYET, KARAABDÜLBAKI, SAPAKPINAR, SULTANIYE, SULTANİYE, SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANİYE, ZEYTİNBURNU
|5101. SK., 5102. SK., 5103. SK., 5104. SK., 5105., 5105. SK., 5106., 5106. SK., 5107. SK., 5108. SK., 5109. SK., 5110. SK., 5111. SK., 5112. SK., 5113. SK., 5114. SK., 5115. SK., 5116. SK., 5117. SK., 5118. SK., 5121. SK., 5122., 5122. SK., 5123. SK., 5124. SK., 5125. SK., 5126. SK., 5127. SK., 5128. SK., 5129., 5129. SK., 5130., 5130. SK., 5131., 5131. SK., 5132. SK., 5133. SK., 5134., 5134. SK., 5135. SK., 5136. SK., 5138. SK., 5140. SK., 5142. SK., 5144. SK., 5145., 5145. SK., 5146., 5146. SK., 5147., 5151., 5152., 5153., 5154, AMBARCI KÖYÜ YOLU SK, BENT SK., CİVCİVOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞOĞLU YOLU SK., ÇİFTLİKLER YOLU SK., DEĞİRMEN YOLU, DEĞİRMEN YOLU SK., IBRAHIM KARAKURT, İBRAHİM KARAKURT CD., KAPAKLI YOLU, KAPAKLI YOLU SK., KARAABDÜLBAKI MERKEZ MEVKII, KARAABDÜLBAKİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KUSÇUBASI ESREF SENCER, KUŞÇUBAŞI EŞREF SENCER CD., MECİDİYE KÖYÜ YOLU SK, MENDERES CD., NIZAMOGLU ISMAIL, NİZAMOĞLU İSMAİL, NİZAMOĞLU İSMAİL CD., ÖZSOY AĞRASI MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI KONUTLAR MEVKII, PINARLI KONUTLAR MEVKİİİ KÜME EVLER, PİR AHMET YOLU SK., SAPAKPINAR MERKEZ MEVKII, SAPAKPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SULTANIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SULTANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLEYMANIYE MERKEZ MEVKII, SÜLEYMANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YELKEN KONUTLARI MEVKİİ KÜME EVLER, YENI YERLESIMLER MEVKII, YENİ YERLEŞİMLER MEVKİİ, YENİ YERLEŞİMLER MEVKİİ KÜME EVLER
|30.12.2023
|10:00
|13:00
|DARICA
|BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU
|BÜLBÜL, BÜLBÜL SK., KUĞU SK., KUMRU SK., MEHTAP CD., PELİKAN SK., SÜLÜN, SÜLÜN SK., TEPE CD.
|30.12.2023
|08:30
|09:00
|DARICA
|BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU, OSMANGAZI, OSMANGAZİ, PIRI REIS
|AKKAYA SK., ASIM, BALCI SK., DOBRA SK., ENIS, FATIH SULTAN MEHMET CD., GÜLBERK SK., GÜLBIN, GÜZİN SK., KORAY SK., MERVE SK., MUCİZE SK., MUKADDER SK., MÜJDE, MÜJDE SK., NADIR, RIFAT SK., SEFA, SEFA SK., TUZLA CD., ZÜBEYDE SK.
|30.12.2023
|08:30
|09:00
|DARICA
|BAYRAMOĞLU, PIRI REIS, PİRİ REİS
|BALLI, BALLI SK., BERKANT SK., DOBRA, DURAK SK., DÜMEN SK., EKŞİOĞLU SK., EMIR, EMİR SK., GENÇ ŞENGÜL SK., GÖKTUG, GÖKTUĞ SK., HOŞGÖR SK., İSLAM SK., MİHRİBAN SK., NEHIR, NEYZEN, RUSEN, RUŞEN SK., SÜREYYA SK., ŞAMPİYON SK., ŞEYH ZAYET SK., YEŞİM SK.
|30.12.2023
|08:30
|09:00
|DARICA
|BAYRAMOĞLU
|FATİH SULTAN MEHMET CD., PİNA SK.
|30.12.2023
|09:00
|10:00
|DARICA
|BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU
|GÜRUF, GÜRUF SK., IHLAMUR SK., İĞDE SK., MUZ SK., NAR SK., PELİN CD., PLAJ CD., YAKUP KEFELI, YAKUP KEFELİ SK.
|30.12.2023
|09:15
|09:50
|DARICA
|BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU
|PALMIYE, PALMİYE SK., PLAJ, YUNUS, YUNUS SK.
|30.12.2023
|09:15
|09:50
|DARICA
|BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU, PIRI REIS, PİRİ REİS
|ACAR SK., AYBÜKE SK., ÇAKIR SK., DİLAY SK., FARUK YALÇIN, FARUK YALÇIN CD., FEYYAZ SK., HAVVA, HAVVA SK., MUHTEŞEM SK., NEŞENUR SK., ŞENGÜL SK., TÜRKAN, TÜRKAN SK., YONCA SK., YURTYAPAN SK., YUVA SK.
|30.12.2023
|09:15
|09:50
|DARICA
|BAĞLARBAŞI, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, OSMANGAZİ
|AKMİNARE SK., ATLAS, CENK SK., COŞKU SK., ÇAKIL SK., DERMAN, DÜZLÜK SK., ECEHAN SK., FEVZİ SK., GÜLVEREN SK., HOCA AHMET YASEVİ CD., ISTASYON, İSTASYON CD., KENAN SK., KIRAZLI, KİRAZLI SK., MEDİNE SK., MEVLANA CD., MİHRAP SK., MOLLA HÜSREV CD., ÖZCAN SK., ŞAHİN SK., ŞEFKAT SK, VAROL SK., YUNUS EMRE CD.
|30.12.2023
|10:30
|11:30
|DARICA
|PIRI REIS, PİRİ REİS
|AKDEMIR, AKDEMİR, BERKE SK., GÖLDERE SK., PİRİ REİS SK., TAN SK., USTA SK., UZUN
|30.12.2023
|10:50
|11:30
|DARICA
|PIRI REIS, PİRİ REİS
|ALTINOK SK., BORAN SK., DALGA SK., ELZEM SK., ERDAL, ERDAL SK., ÖMÜR SK., ÖZLEM, SERTAÇ, SERTAÇ SK., YELKENKAYA
|30.12.2023
|10:50
|11:30
|DARICA
|CAMI, CAMİ, PIRI REIS, PİRİ REİS
|ALİBABA SK., ASLI, ASLI SK., BOSTANCI, GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., KARANİ SK., ŞELALE SK., YEDIVEREN
|30.12.2023
|10:00
|10:40
|DARICA
|CAMI, CAMİ, PIRI REIS, PİRİ REİS
|FILINGIR, FİLİNGİR SK., KARAASLAN CD., NUR SK., ÖZGÜR, ÖZGÜR SK., YEDİVEREN SK., YEMİŞALAN SK.
|30.12.2023
|10:00
|10:40
|DARICA
|BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU
|GÖKBEN, KARAKAŞ SK., LEVNİ SK., MÜJDAT SK., OVA
|30.12.2023
|10:00
|10:40
|DARICA
|PIRI REIS, PİRİ REİS
|ÇIKMAZ SK., EKBER SK., GEDİZ SK., HURMA SK., PINARLI, PINARLI SK., SÜKRAN, ŞÜKRAN SK., TUTKU SK., YOSUN
|30.12.2023
|12:30
|13:30
|DARICA
|PİRİ REİS
|ADALILAR SK., ENVER SK., SALİM SK., UZUN SK.
|30.12.2023
|12:30
|13:30
|DARICA
|PIRI REIS, PİRİ REİS
|AKAR SK., AKKOR SK., AYDINLIK SK., BATI PINAR, BATI PINAR SK., GÜLHAN SK., KEVSER, KEVSER SK., NAFİLE SK., SİMGE SK., ULUCAN SK., YENİ SK.
|30.12.2023
|12:30
|13:30
|DARICA
|PIRI REIS, PİRİ REİS
|BAĞLAR SK., ÇALI SK., FISTIK SK., MARAL, MARAL SK., ÖZER SK., PIRI REIS, YALIN SK., YEMEN SK.
|30.12.2023
|13:40
|14:20
|DARICA
|PIRI REIS, PİRİ REİS
|BEHLÜL SK., CEREN SK., CEZVECİ SK., GENCAY SK., GÜLSE SK., LODOS SK., SUSAM, SUSAM SK., ÜZMEZ SK., YOSUN SK., ZENNUR SK.
|30.12.2023
|13:40
|14:20
|DARICA
|BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU
|FUAT SK., HİCRAN SK., VURAL
|30.12.2023
|14:30
|15:00
|DARICA
|BAĞLARBAŞI, CAMI, CAMİ
|KUDRETLİ SK., NAZAR, PERTEV SK., SEHIT MEHMET SELIM KIRAZ, ŞEHİT MEHMET SELİM KİRAZ, TALAT SK., TUZLA, ZAMBAKLI YOL SK.
|30.12.2023
|15:15
|16:00
|DARICA
|KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR
|BİLGEN SK., DADAŞ SK., EYLEM, EYLEM SK., GÜRAY, GÜRAY SK., NİYET SK., SEHIT TAHSIN SARITOSUN, SOKULLU CD., TURAN SK., YENIDEVIR, YENİDEVİR SK.
|30.12.2023
|15:15
|16:00
|ÇAYIROVA
|INÖNÜ, İNÖNÜ
|124., 124/1., 124/1. SK., 136., 136. SK., 138., 138. SK., 140. SK., 142. SK., 143. SK., 143/1. SK., 145., 145. SK., 146. SK., 147., 147. SK., 147/1. SK., 147/2. SK., 153/1., 170. SK., MUAMMER AKSOY, MUAMMER AKSOY CD.
|30.12.2023
|15:00
|17:00
|DARICA
|PIRI REIS, PİRİ REİS
|CERRAH, CERRAH SK., DALYAN SK., HAKKI SK., NAMIK KEMAL CD., ŞENOL SK., YAMAÇ SK., YELKENKAYA CD., ZUHAL SK.
|30.12.2023
|10:50
|11:30
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