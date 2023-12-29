Rektör Cantürk'ten yeni yıl mesajı

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nuh Zafer Cantürk yeni yıl mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadeler yer aldı:" 2024 yılının Kocaeli Üniversitesi’nin yılı olmasını temenni ediyorum. Yeni yılın Kocaeli Üniversitesi ailemize, ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, mutluluk, sevgi, barış ve başarılar getirmesini diliyorum."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.