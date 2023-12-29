Rektör Cantürk'ten yeni yıl mesajı

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nuh Zafer Cantürk yeni yıl mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadeler yer aldı:" 2024 yılının Kocaeli Üniversitesi’nin yılı olmasını temenni ediyorum. Yeni yılın Kocaeli Üniversitesi ailemize, ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, mutluluk, sevgi, barış ve başarılar getirmesini diliyorum."