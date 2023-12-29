CHP'li aday adaylarından ortak açıklama!

Chp Körfez Belediye Başkan Aday Adayları Nurhan Kuşcu, Tayfun Balıkçı ve Bozkurt Uslu ortak bir açıklama yaptılar. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Tabandan gelen yoğun eleştirilere karşılık, tüm parti dostlarımızı ve kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.Ülkemiz karşı karşıya olduğu üretim sorunları, işsizlik, dış politika ve hayat pahalılığı gibi önemli meselelerle başa çıkmaya çalışırken halkımız her geçen gün yoksullaşmaktadır. Seçimlere doğru yaklaşan bu süreçte halkımız güven duyacağı alternatif bir siyasi anlayışı ararken ilçe örgütümüz, etik olmayan ve parti kültüründen uzak bir merkezde konumlanmıştır.

ADAYLARIN VARLIĞI GÖZ ARDI EDİLMEMELİDİR

Belediye Başkan adayımız henüz resmi olarak açıklanmamışken, sanki belirlenmiş bir aday varmış gibi davranılması, diğer tüm adayları göz ardı ederek sadece bir adayı öne çıkarmaya yönelik zorlamalara neden olmaktadır.Partimizde uzun yıllarını geçirmiş, parti ruhunu içselleştirmiş ve yaşamakta olan diğer adayların varlığı göz ardı edilmemelidir.İlçe örgütümüz adaya göre şekil alamaz ve almamalıdır .

Şuan sahada vatandaşlarımızın derdi ile dertlenmesi gereken bir ilçe yönetimi olması gerekiyorken tam aksine Ankara'ya giderek Genel Merkeze tek bir adayı dayatmak tam bir adaletsizlik örneğidir.Asıl görevi sahalara inerek siyasal çalışmalar yapmak olan ilçe örgütümüzü bu konuda sorumluluk almaya, parti program ve tüzüğüne uygun bir şekilde hareket etmeye davet ediyoruz."