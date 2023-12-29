CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, Süper Kupa öncesi Suudi Arabistan'da yaşanan krize ilişkin açıklamada bulundu: "Riyad’da yapılması planlanan Süper Kupa Finali’nde milletimize ait değerlerimize izin verilmemesi kabul edilemez. Ülkemizin düşürüldüğü durum bizleri derinden üzmüştür. Bu ülkede bunların konuşuluyor olması bile 20 yılda Türkiye’yi düşürdükleri durumun özetidir."
29 Ara 2023 - 18:17- Siyaset Güncelleme:
CHP'li Sarı'dan Suudi Arabistan'daki Süper Kupa krizine tepki: Türkiye’yi düşürdükleri durumun özetidir
CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, Süper Kupa öncesi Suudi Arabistan'da yaşanan krize ilişkin açıklamada bulundu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Demlikci Tayfası - demlik demlik demlenirken utanıp yüzünüz kızarmıyorda suudta oynanan maçtanmı utanıyorsunuz
Hassan - Sen kendi işine bak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.