29 Ara 2023 - 18:17- Siyaset G:

CHP'li Sarı'dan Suudi Arabistan'daki Süper Kupa krizine tepki: Türkiye’yi düşürdükleri durumun özetidir

CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, Süper Kupa öncesi Suudi Arabistan'da yaşanan krize ilişkin açıklamada bulundu

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CHP'li Sarı'dan Suudi Arabistan'daki Süper Kupa krizine tepki: Türkiye’yi düşürdükleri durumun özetidir mask
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CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, Süper Kupa öncesi Suudi Arabistan'da yaşanan krize ilişkin açıklamada bulundu: "Riyad’da yapılması planlanan Süper Kupa Finali’nde milletimize ait değerlerimize izin verilmemesi kabul edilemez. Ülkemizin düşürüldüğü durum bizleri derinden üzmüştür. Bu ülkede bunların konuşuluyor olması bile 20 yılda Türkiye’yi düşürdükleri durumun özetidir."
# bülent sarı, chp, süper kupa, Suudi Arabistan, türkiye

29 Ara 2023 - 18:17 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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Yorumlar

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Demlikci Tayfası - demlik demlik demlenirken utanıp yüzünüz kızarmıyorda suudta oynanan maçtanmı utanıyorsunuz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Aralık 18:33

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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