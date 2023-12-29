CHP'li Sarı'dan Suudi Arabistan'daki Süper Kupa krizine tepki: Türkiye’yi düşürdükleri durumun özetidir

CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, Süper Kupa öncesi Suudi Arabistan'da yaşanan krize ilişkin açıklamada bulundu: "Riyad’da yapılması planlanan Süper Kupa Finali’nde milletimize ait değerlerimize izin verilmemesi kabul edilemez. Ülkemizin düşürüldüğü durum bizleri derinden üzmüştür. Bu ülkede bunların konuşuluyor olması bile 20 yılda Türkiye’yi düşürdükleri durumun özetidir."