Ebrar'dan tarihi çıkış!

Bu akşam Riyad’da Galatasaray ve Fenerbahçe’nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa maçı öncesinde Suudi Arabistan’ın Atatürk ve İstiklal Marşı’na getirdiği yasaklar tepki topluyor.
Suudi Arabistan yönetimi, bu akşam saat 20.45’te başlayacak olan Süper Kupa maçında Atatürk’ün resmi, ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ sloganı, Atatürk baskılı tişört ve İstiklal Marşı’nın sergilenmesine ve çalınmasına müsaade etmedi. Bu karar, Türkiye’de büyük bir öfke yarattı.
Ebrar Karakurt: “Bu nasıl bir saygısızlık?” Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt da yasaklara sert tepki göstererek, “Bu nasıl bir saygısızlık? Gelip Rusya’da oynayalım… Bayraklar, İstiklal Marşı, Atatürk ile ilgili her şeyi ben temin ederim.” ifadelerini kullandı.
Kaynak: yeniçağ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.