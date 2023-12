iPhone’un Bilinmeyen Özellikleri

Apple iPhone cep telefonu modellerinde birden fazla fotoğrafı tek seferde seçme özelliği bilinmeyen özellikler içerisinde yer alır. Herhangi bir uygulamadan başka bir uygulamaya birden fazla fotoğraf aktarmak istendiğinde, fotoğrafa 3 saniye basılı tutup ve titreşim algılandığında parmağı ekranın başka bir kısmına sürükleyerek, başka bir parmak ile diğer fotoğraflar kolay bir şekilde seçilir. Fotoğrafların seçili olduğu parmağı uygulamalar arasında kaydırarak da bunları başka bir uygulamaya taşıyabilirsiniz. Aynı zamanda bu fotoğraflar iPhone’un fotoğraflar uygulamasına eklenebilir.

Kilit ekranını kaydırarak kamerayı açmak az bilinen özellikler arasında bulunur. Bu sayede kameraya pratik bir şekilde erişim gerçekleşir.

Bilinmeyen özellikler içerisinde hesap makinesinden rakam silme yer alır. Bu fonksiyonun kullanımından bütün rakamları silmeden işlem yapmaya devam edemeceğimizi zannederken aslında bu işlemin gerçekleştirilmesi oldukça kolay bir şekilde tamamlanır. Hesap makinesinde herhangi bir rakamı silmek için parmağı ekranın üst kısmından sağa ve sola kaydırabilirsiniz.

Mesaj sabitleme bilinmeyen özelliklerden biri. Farklı kişilerden gelen iMessage uygulamasından gönderilen mesaja basılı tutup iğnele seçeneğini dokunularak mesaj sabitleme işlemi gerçekleşir.

Widget’ları klasörleme bilinmeyen özellikler arasında yer alır. Ana ekran Widget’larını bir arada tutmak için boş bir alana dokunup basılı tutma işlemi gerçekleşir. Ardından herhangi bir Widget aynı boyuttaki başka bir Widget’in üzerine sürüklenir.

Notlar uygulamasından belge tarama özelliği ile birlikte birçok avantaj deneyimlenir. Herhangi bir belgeyi tarayıp notlar uygulamasına eklemek için bir nottaki kamera düğmesine dokunarak bu özelliğin kullanılması mümkündür.

Apple iPhone Cep Telefonları İle İşlevsel Bir Kullanım

Apple markası tarafından üretilen iPhone cep telefonu modelleri sahip oldukları performans özellikleri ile birlikte çeşitli kullanım ihtiyaçlarına hitap eder. Bilinen özellikleri kadar bilinmeyen özellikleri ile birlikte de avantajlı bir kullanım sunan cihazlar, geniş kitleler tarafından sıklıkla tercih edilir. Yüksek çözünürlüğe sahip olan ekranlar, profesyonel çekim yapmaya izin veren kameralar, güvenliğin korunmasına izin veren özellikler ve pratik kullanımı destekleyen uygulamalar ile birlikte cihazlardan tam verimin elde edilmesi mümkün hale gelir. Yüksek depolama alanına sahip olan cep telefonu modelleri aynı zamanda ek bir depolama özelliği ile birlikte öne çıkar. iCloud fotoğraf ve video paylaşımını desteklediği gibi aynı zamanda fotoğrafların ve videoların sürekli bir şekilde güncellenmesine imkan tanır. Dosyalar, belgeler, sunumlar ve diğer dosyalar iCloud Drive’da saklanabilir. Aynı zamanda bu dosyalara tüm aygıtlarda ve webde erişmek mümkün hale gelir. Dosyaların her an güncel kalmasına imkan tanıyan iCloud, işlevsel bir kullanımı destekler.

Apple’ın Yüksek Güvenlik Özellikleri

Apple cep telefonu modelleri fonksiyonel kullanımları destekler. Cihazlar kullanılmaya başlandığında Apple kimliği oluşturulur. Apple kimliği sayesinde telefon kaybedildiğinde veya çaldırıldığında siz olmadığınız sürece kimsenin cihaza erişim sağlamasına izin vermez. Bu sayede uygulamaların ve cihaz içerisinde yer alan birçok verinin koruma altına alınması mümkündür. Apple bu durum ile ilgili yoğun bir çalışma gerçekleştirir. iPhone’umu Bul uygulaması kullanılarak cihazınızın nerede olduğunu an be an takip edebilirsiniz. Bu uygulamanın çalışması için sadece konum bilgilerini aktif hale getirmek yeterlidir. iPhone 14 Pro cep telefonu ile birlikte trafik kazası algılama özelliği kişilerin kullanımına sunulur. iPhone 14 Pro cep telefonu modelleri ile birlikte yüksek güvenlik özelliği sunar. Bu özellik sayesinde olası kaza durumlarında çeşitli önlemlerin alınması mümkün hale gelir. iPhone 15 cep telefonu modelinde de bu özellik güncel bir şekilde yer almaya devam eder. Apple iPhone 15 cep telefonu modellerinde de pek çok işlevsel özellik mevcuttur . Apple markası tarafından geliştirilen cep telefonu modelleri bilinen ve az bilinen özellikleri ile birlikte fonksiyonel bir kullanım sunmaya devam eder.