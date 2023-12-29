Suudi Arabistan'da "Atatürk" krizi! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Atatürk resti

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı öncesi yaşanan "Atatürk pankartı" krizi sonrası, maçın oynanacağı iddia edildi. Ancak, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Atatürk ve şehitlerle ilgili taleplerinin reddedilmesi üzerine, iki kulübün yönetiminden flaş bir hamle geldi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan maç öncesinde, Fenerbahçe Kulübü Atatürk'ün "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" sözünün yer aldığı pankartla sahaya çıkmayı talep etti. Galatasaray ise, "Ne Mutlu Türküm Diyene" pankartıyla maç öncesi seremonide yer almak istedi.



Ancak Suudi yetkililerin bu taleplere olumsuz geri dönüş yapması, maça saatler kala kriz yaşanmasına neden oldu. Suudiler, maç öncesi hiçbir siyasi mesaja yer vermeme gerekçesiyle, iki kulübün Atatürk ve şehitlerle ilgili tişört ve pankartla sahaya çıkma talebini geri çevirdi.



Öte yandan, Riyad'da bulunan şarkıcı Norm Ender'in "Parla" şarkısı da veto yerken, sadece İstiklal Marşı'nın okunmasına izin verildi. Türkiye Futbol Federasyonu, "Süper Kupa Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender’in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır" açıklaması yapılsa da, Atatürk posterleri ve pankartlarıyla ilgili konuya değinilmedi.

"TİŞÖRTE İZİN VERİLMEZSE MAÇA ÇIKMAYIZ"

Yaşanan kaosun ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek toplantı yaptı.

Yapılan görüşmenin ardından, mücadelenin planlandığı gibi 20.45'te başlamasına karar verildiği iddia edildi ve karşılaşmayı yönetecek hakem heyeti maçın oynanacağı stada doğru yola çıktı.

Ancak, Fenerbahçe ve Galatasaray kulübünün yöneticileri, maç öncesi ısınmada Atatürk fotoğrafının yer aldığı tişörtle sahaya çıkılmasına izin verilmemesi halinde, maçı oynamayacakları konusunda rest çekti. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in, halen toplantının yapıldığı otelde olduğu belirtildi.

TAKIMLAR OTELDEN ÇIKMADI

Öte yandan, iki takımın stada doğru yola çıkmak üzereyken, kaldıkları otele geri döndükleri öğrenildi. İki takımın kaldığı otel, maçın oynanacağı stada yaklaşık 25-30 dakika mesafede. Saat 20.45'te başlaması planlanan maçın geleceği konusundaki belirsizlik sürüyor.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci de, saat 19.37 itibarıyla X hesabından Atatürk'lü bir fotoğrafını paylaştı.

SUUDİLERİN İZİN VERDİĞİ KONULAR

Öte yandan, Suudi yetkililerle yapılan görüşmelerin sonucunda, İstiklal Marşı'nın okunması ve şehitler için saygı duruşu yapılmasına izin verildi. Ayrıca, tribünlerde Türk bayraklarının yer alması ve bazı yerli şarkıların çalınması konusunda da engelin olmadığı öğrenildi.

Ancak, iki kulübün Atatürk pankartı ve şehitlerle ilgili tişört talebi, etkinlik akışında önceden yer almadığı için reddedildi.

Kaynak: sözcü