Suudi Arabistan'da "Atatürk" krizi! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Atatürk resti

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı öncesi yaşanan "Atatürk pankartı" krizi sonrası, maçın oynanacağı iddia edildi. Ancak, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Atatürk ve şehitlerle ilgili taleplerinin reddedilmesi üzerine, iki kulübün yönetiminden flaş bir hamle geldi.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan maç öncesinde, Fenerbahçe Kulübü Atatürk'ün "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" sözünün yer aldığı pankartla sahaya çıkmayı talep etti. Galatasaray ise, "Ne Mutlu Türküm Diyene" pankartıyla maç öncesi seremonide yer almak istedi.
Ancak Suudi yetkililerin bu taleplere olumsuz geri dönüş yapması, maça saatler kala kriz yaşanmasına neden oldu. Suudiler, maç öncesi hiçbir siyasi mesaja yer vermeme gerekçesiyle, iki kulübün Atatürk ve şehitlerle ilgili tişört ve pankartla sahaya çıkma talebini geri çevirdi.
Öte yandan, Riyad'da bulunan şarkıcı Norm Ender'in "Parla" şarkısı da veto yerken, sadece İstiklal Marşı'nın okunmasına izin verildi. Türkiye Futbol Federasyonu, "Süper Kupa Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender’in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır" açıklaması yapılsa da, Atatürk posterleri ve pankartlarıyla ilgili konuya değinilmedi.
"TİŞÖRTE İZİN VERİLMEZSE MAÇA ÇIKMAYIZ"
Yaşanan kaosun ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek toplantı yaptı.
Yapılan görüşmenin ardından, mücadelenin planlandığı gibi 20.45'te başlamasına karar verildiği iddia edildi ve karşılaşmayı yönetecek hakem heyeti maçın oynanacağı stada doğru yola çıktı.
Ancak, Fenerbahçe ve Galatasaray kulübünün yöneticileri, maç öncesi ısınmada Atatürk fotoğrafının yer aldığı tişörtle sahaya çıkılmasına izin verilmemesi halinde, maçı oynamayacakları konusunda rest çekti. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in, halen toplantının yapıldığı otelde olduğu belirtildi.
TAKIMLAR OTELDEN ÇIKMADI
Öte yandan, iki takımın stada doğru yola çıkmak üzereyken, kaldıkları otele geri döndükleri öğrenildi. İki takımın kaldığı otel, maçın oynanacağı stada yaklaşık 25-30 dakika mesafede. Saat 20.45'te başlaması planlanan maçın geleceği konusundaki belirsizlik sürüyor.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci de, saat 19.37 itibarıyla X hesabından Atatürk'lü bir fotoğrafını paylaştı.
SUUDİLERİN İZİN VERDİĞİ KONULAR
Öte yandan, Suudi yetkililerle yapılan görüşmelerin sonucunda, İstiklal Marşı'nın okunması ve şehitler için saygı duruşu yapılmasına izin verildi. Ayrıca, tribünlerde Türk bayraklarının yer alması ve bazı yerli şarkıların çalınması konusunda da engelin olmadığı öğrenildi.
Ancak, iki kulübün Atatürk pankartı ve şehitlerle ilgili tişört talebi, etkinlik akışında önceden yer almadığı için reddedildi.
Kaynak: sözcü
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Muharrem - HANİ bizim ile hiç ilgisi olmayan iki ülkeler tartıştığı zaman büyüğümüz özel uçağa binip iki ülkeyi barıştırmak için tüm ülke imkanlarını kullanıyordu HANİ bizim büyüklerimiz sudi arabistan ile kanka idi HANİ askeri üçrete zam yapıldı diye kurusoğan a patates e indirim yapıldı diye çıkıp tv lerde sadece kendisi söylemek istediği için hiç kimseye acıklama yaptırmayan büyüklerimiz neredesin sayın büğüğüm türkiyede plimpiyat stadında dünya kupası finali oynandı neolduki bizim okadar çok güzel stadlarımız var iken hepsinin köküne kramı yağdıki biz oralara mac oynamaya gittik dünyada bizi seven hiçbir ülke yok ama biz suriyelisine gazzelisine kucak ecıp ekmeğimizi aşımızı paylaşıyoruz allah korusun bizim başımıza bir felaket gelse bizim gidebileçeğimiz hiç biryer yok bugün ülkemizde ezanlar okunuyorsa bayrağımız dalgalanıyorsa hepsi rahmetli atatürk ün üstün zakası ve daha yaşları 15 olan rahmetli şehitlerimiz sayesindedir hadi bakalım amerikaya hertürlü tv lerden bağıran çağıranlar şimdi neolacak merakla bekliyoruz sudi arabistan liderinin annesi için biz istanbul dan 3 çü boğazı acmak için yeni bir boğaz yolu acmak için sudilerin her söylediğine evet diyen sizlersiniz ne için ki binip uçağa kankam dediğin sudi kral ile görüşmek ve macı yerinde canlı izlemek için gitmezsiniz ki haaaa pardon bizim dünyanın bile umursamadığı ama bizim için çok önemli olan gazze meselemiz var sayi pardon yarın bir gün ben türk hacı adaylarını istemiyorum topraklarımda derse sayın kankanız sudi perens o zamanda yine böyle susacakmısınız değerli büyükleri
Hakan - Suudi kralı öldümü bayrağı ilk yarıya indiren ülkeyizzzz bize sıra gelince tanımıyorlarr
kurt - 1917 yılında İngilizlerle anlaşıp, içinde yüzlerce Osmanlı askerlerinin bulunduğu hicaz trenini havaya uçuran bu bedevilere asla güvenmeyeceksin. Her sene o trenin hurdasının başında kutlama yapıp eğleniyorlar. Atatürk ve Türk düşmanıdır bunlar.
Gümrükcü - belki pasaport çıkartmayı unutmuşlardır belki yasaklılar içindedir bekleyip görmek lazım
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.