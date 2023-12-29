Fenerbahçe ve Galatasaray, Arabistan'a rest çekti: MAÇA ÇIKMIYORLAR

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı, Suudi Arabistan'da yaşanan Atatürk krizi sonrası iptal edildi. Suudi yetkililerin, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Atatürk tişörtleriyle sahaya çıkmasına izin vermemesi üzerine, iki kulüp yöneticileri maça çıkmama kararı aldı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da saat 20.45'te oynanması plananan maça saatler kala, Atatürk krizi yaşandı. Fenerbahçe ve Galatasaray cephesi, sahaya Atatürk'ün "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" ve "Ne Mutlu Türküm Diyene" sözlerinin yer aldığı pankartlarla sahaya çıkmak istedi.
Ancak Suudi yetkililer, siyasi mesaj kaygısı nedeniyle bu talebe olumsuz yanıt verdi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yaşanan krizin ardından toplantı yapma kararı aldı.
O sırada, maçı yönetecek hakemler stada doğru yola çıkarken, mücadelenin oynanacağı iddia edildi. Ama Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimi, maç ısınmasına Atatürk tişörtüyle çıkılmasına izin verilmemesi halinde maçı oynamayacakları restini çekti.
Yaşananların ardından iki takım oyuncuları kaldıkları otelden çıkıp maçın oynanacağı stada doğru yola çıkmak üzereyken, otele geri döndüler. Alınan karar neticesinde, Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Kupa maçı için sahaya çıkmama kararı aldılar.
MAÇIN OYNANMAYACAĞI TEBLİĞ EDİLDİ
Alınan bilgiye göre, her iki takım oyuncularına maçın oynanmayacağı kararı tebliğ edildi.
Kaynak: sözcü
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Lütfi Ilkdoğan - Araplara tokat gibi cevap.teşekkurler FB.GS
kurt - BU rest Atatürk ve Türk düşmanlarına karşı atılmış bir tokattır. Teşekkürler Galatasaray, Teşekkürler Fenerbahçe...
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.