Fenerbahçe ve Galatasaray, Arabistan'a rest çekti: MAÇA ÇIKMIYORLAR

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı, Suudi Arabistan'da yaşanan Atatürk krizi sonrası iptal edildi. Suudi yetkililerin, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Atatürk tişörtleriyle sahaya çıkmasına izin vermemesi üzerine, iki kulüp yöneticileri maça çıkmama kararı aldı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da saat 20.45'te oynanması plananan maça saatler kala, Atatürk krizi yaşandı. Fenerbahçe ve Galatasaray cephesi, sahaya Atatürk'ün "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" ve "Ne Mutlu Türküm Diyene" sözlerinin yer aldığı pankartlarla sahaya çıkmak istedi.



Ancak Suudi yetkililer, siyasi mesaj kaygısı nedeniyle bu talebe olumsuz yanıt verdi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yaşanan krizin ardından toplantı yapma kararı aldı.



O sırada, maçı yönetecek hakemler stada doğru yola çıkarken, mücadelenin oynanacağı iddia edildi. Ama Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimi, maç ısınmasına Atatürk tişörtüyle çıkılmasına izin verilmemesi halinde maçı oynamayacakları restini çekti.

Yaşananların ardından iki takım oyuncuları kaldıkları otelden çıkıp maçın oynanacağı stada doğru yola çıkmak üzereyken, otele geri döndüler. Alınan karar neticesinde, Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Kupa maçı için sahaya çıkmama kararı aldılar.

MAÇIN OYNANMAYACAĞI TEBLİĞ EDİLDİ

Alınan bilgiye göre, her iki takım oyuncularına maçın oynanmayacağı kararı tebliğ edildi.

Kaynak: sözcü