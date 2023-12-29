Süper Kupa'nın iptali kararına siyasilerden destek geldi

Suudi Arabistan'ın Atatürk'e sansür uygulama hadsizliği sonrası Fenerbahçe ve Galatasaray yönetiminin tepki göstermesi Süper Kupa'nın iptal olmasına neden oldu. Riyad'daki maç öncesi ısınmaya Atatürk tişörtüyle çıkma talebi kabul edilmeyen Fenerbahçe ve Galatasaray, sahaya çıkmama kararı verdiler.
Alınan kararın açıklanmasının ardından sosyal medyada siyasilerden üst üste paylaşımlar geldi. Maçın iptal edilmesinin yankıları devam ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den paylaşım geldi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da X hesabından şu ifadeleri paylaştı:
'ÇİZGİMİZ ATATÜRK'TÜR'
''Cumhuriyetimizin 100. yılında Fenerbahçe ve Galatasaray’ı Riyad'taki Süper Kupa maçında göstermiş oldukları Mustafa Kemal Atatürk hassasiyetleri nedeniyle tebrik ediyorum. Bizim rengimiz Kırmızı Beyaz Kırmızı çizgimiz Mustafa Kemal Atatürk’tür.''
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.