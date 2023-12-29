Şehitler için mevlit okutuldu, yemek dağıtıldı

Gebze ilçesinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından 2 bin kişilik hayır yemeği dağıtıldı. Programda ilk önce şehitler için mevlit okunarak dualar edildi. Daha sonra mobil aşevinde yapılan yemekler yüzlerce vatandaşa dağıtıldı. Programa Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Resul Kotan, sivil toplum kuruluşları ve yüzlerce vatandaş katıldı.
Şehitler için hayır yemeği dağıttıklarını söyleyen derneği Kocaeli Temsilcisi Şükür Çakır, "12 şehidimiz var. Şehitlerimiz adına hem hatimler okuttuk, hem de onların ruhların etli pilav dağıtıyoruz. Katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Dernek olarak nerede ihtiyaç varsa orada oluyoruz. Sabah İdlib’den geldik, orada da çalışmalarımız var. Rabbim bir daha bu acıyı bizlere yaşatmasın. 15 Temmuz Darbesi yaşandı ve insanların güvenleri sarsıldı. Özellikle STK’lara, yardım kuruluşlarına güven azaldı. İnsanlara tavsiyemiz yapacağınız yardımı mutlaka güvenilir yerlere yapın" dedi.
Gebze ilçesinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından 2 bin kişilik hayır yemeği dağıtıldı. Programda ilk önce şehitler için mevlit okunarak dualar edildi. Daha sonra mobil aşevinde yapılan yemekler yüzlerce vatandaşa dağıtıldı. Programa Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Resul Kotan, sivil toplum kuruluşları ve yüzlerce vatandaş katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.