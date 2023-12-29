MEB çalışanları öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayabilecek

Öğretmenlerin yanı sıra tüm Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışanları da öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayabilecek. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğretmenlerin görevlendirildikleri illerdeki konaklama ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 2023'ün sonuna kadar konaklama ücretinde yüzde 50 indirim yapılması ve bu süre içinde mevcut kapasitenin sadece konaklama ihtiyacı olan öğretmenler için kullandırılması yönünde düzenleme yapılmıştı.

Uygulamanın ardından, öğretmenler haricindeki MEB personelinden yoğun talep gelince bakanlık yeni düzenleme yapıldığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2024'ün sonuna kadar daha önce yapılan rezervasyonlar iptal edilmeden ve konaklama ücretlerinde maliyet bedellerinin altında kalmadan, öğretmenlerin yanı sıra diğer tüm Bakanlık personeline sivil misafirlere uygulanan hizmet bedelleri üzerinden kahvaltı hariç yüzde 50 indirim uygulanacağı bildirildi.