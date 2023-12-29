Beşiktaş'tan Süper Kupa çağrısı: Atamızın semtine Dolmabahçe'ye bekliyoruz

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oynayacağı Süper Kupa'nın iptal edilmesi sonrası Beşiktaş'tan flaş bir paylaşım geldi.

Süper Kupa'yı Dolmabahçe'de oynama çağrısı yapan Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde;

''Kapımız Açık! Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finalini, uygun bir tarihte, Atamızın semtinde, dünyanın en güzel stadında oynamak üzere, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe’ye bekleriz.''