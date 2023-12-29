Beşiktaş'tan Süper Kupa çağrısı: Atamızın semtine Dolmabahçe'ye bekliyoruz

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oynayacağı Süper Kupa'nın iptal edilmesi sonrası Beşiktaş'tan flaş bir paylaşım geldi.
Süper Kupa'yı Dolmabahçe'de oynama çağrısı yapan Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde;
''Kapımız Açık! Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finalini, uygun bir tarihte, Atamızın semtinde, dünyanın en güzel stadında oynamak üzere, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe’ye bekleriz.''
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.