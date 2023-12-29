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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin İstanbul'a iniş saati belli oldu

Arabistan'da oynanacak Süper Kupa'nın iptal edilmesinin ardından İstanbul'a dönen Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ne zaman ineceği belli oldu.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin İstanbul'a iniş saati belli oldu mask

Suudi Arabistan'da iptal olan Süper Kupa maçı sonrası  Galatasaray ve  Fenerbahçe Türkiye'ye dönmek için yola çıktı.

SABAHA KARŞI İSTANBUL'DALAR

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ne zaman İstanbul'da olacağı da belli oldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, saat 04.00’te İstanbul Havalimanı’nda olacak.

Fenerbahçe ise saat 04.15’te Sabiha Gökçen Havalimanı’nda olacak.
# Galatasaray, Fenerbahçe, süper kupa, Suudi Arabistan, türkiye

29 Ara 2023 - 22:00 - Spor

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