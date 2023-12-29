Galatasaray ve Fenerbahçe'nin İstanbul'a iniş saati belli oldu

Suudi Arabistan'da iptal olan Süper Kupa maçı sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe, Türkiye'ye dönmek için yola çıktı.

SABAHA KARŞI İSTANBUL'DALAR

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ne zaman İstanbul'da olacağı da belli oldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, saat 04.00’te İstanbul Havalimanı’nda olacak.

Fenerbahçe ise saat 04.15’te Sabiha Gökçen Havalimanı’nda olacak.