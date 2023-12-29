- Spor

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçından önce İstiklal Marşı'na saygısızlık

Suudi Arabistan'da büyük kaosa sahne olan Süper Kupa maçının oynanacağı statta, İstiklal Marşı'mıza saygısızlık yapıldı.
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçından önce İstiklal Marşı'na saygısızlık mask

Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimi, Atatürk tişörtüyle ısınmaya çıkma taleplerinin reddedilmesi üzerine maçı oynamama kararı aldılar. Yaşanan krizin ardından tribünlerde yer alan taraftarlar, İstiklal Marşı okuyarak Suudi yetkililere tepki gösterdi.Türk taraftarların İstiklal Marşı'nı okuması üzerine, Al-Awwal Park Stadı'nda çalan müziğin sesi arttırıldı. Taraftarlar bu hareketi ıslıklayarak protesto etti.

ATATÜRK FORMALI TARAFTAR DIŞARI ÇIKARTILDI

Öte yandan, üzerinde Fenerbahçe'nin Cumhuriyet'in 100. yılına özel çıkardığı formayla stada giren bir taraftar, sosyal medyada yayınladığı videoda forması nedeniyle stattan çıkartıldığını iddia etti. Formanın ön yüzünde Atatürk portresi olması nedeniyle, Suudi yetkililerin taraftarı stattan zorla çıkarttığı öğrenildi.

Kaynak: sözcü
# Galatasaray, Fenerbahçe, cumhuriyet, taraftar

29 Ara 2023 - 22:08 - Spor

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Yorumlar

(3)
03

Izmitli 41 - Bizi hızla araplaştırmaya çalışan zihniyet umarım gerekli mesajı almıştır. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK kırmızı çizgimizdir ! ! !

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Aralık 22:46
02

Vatansever - Akraba , eş dost yandaş siyaseti, gün gelir her türlü milli manevi değerleri satılığa çıkartıp ayaklar altına aldırır.

Vatan, millet, bayrak, ezan. Bunların değeri PARAYLA ÖLÇÜLMEEEZ!!!!!!!!!!!!!!!!!

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 29 Aralık 22:18
01

Hakan - Bu arabtayfası tarihde de TÜRK askerinin yanında durmadıı

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 29 Aralık 22:16
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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