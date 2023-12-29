Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçından önce İstiklal Marşı'na saygısızlık

Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimi, Atatürk tişörtüyle ısınmaya çıkma taleplerinin reddedilmesi üzerine maçı oynamama kararı aldılar. Yaşanan krizin ardından tribünlerde yer alan taraftarlar, İstiklal Marşı okuyarak Suudi yetkililere tepki gösterdi.Türk taraftarların İstiklal Marşı'nı okuması üzerine, Al-Awwal Park Stadı'nda çalan müziğin sesi arttırıldı. Taraftarlar bu hareketi ıslıklayarak protesto etti.
ATATÜRK FORMALI TARAFTAR DIŞARI ÇIKARTILDI
Öte yandan, üzerinde Fenerbahçe'nin Cumhuriyet'in 100. yılına özel çıkardığı formayla stada giren bir taraftar, sosyal medyada yayınladığı videoda forması nedeniyle stattan çıkartıldığını iddia etti. Formanın ön yüzünde Atatürk portresi olması nedeniyle, Suudi yetkililerin taraftarı stattan zorla çıkarttığı öğrenildi.
Kaynak: sözcü
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Izmitli 41 - Bizi hızla araplaştırmaya çalışan zihniyet umarım gerekli mesajı almıştır. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK kırmızı çizgimizdir ! ! !
Vatansever - Akraba , eş dost yandaş siyaseti, gün gelir her türlü milli manevi değerleri satılığa çıkartıp ayaklar altına aldırır.
Vatan, millet, bayrak, ezan. Bunların değeri PARAYLA ÖLÇÜLMEEEZ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hakan - Bu arabtayfası tarihde de TÜRK askerinin yanında durmadıı
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.