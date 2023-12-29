Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçından önce İstiklal Marşı'na saygısızlık

Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimi, Atatürk tişörtüyle ısınmaya çıkma taleplerinin reddedilmesi üzerine maçı oynamama kararı aldılar. Yaşanan krizin ardından tribünlerde yer alan taraftarlar, İstiklal Marşı okuyarak Suudi yetkililere tepki gösterdi.Türk taraftarların İstiklal Marşı'nı okuması üzerine, Al-Awwal Park Stadı'nda çalan müziğin sesi arttırıldı. Taraftarlar bu hareketi ıslıklayarak protesto etti.

ATATÜRK FORMALI TARAFTAR DIŞARI ÇIKARTILDI

Öte yandan, üzerinde Fenerbahçe'nin Cumhuriyet'in 100. yılına özel çıkardığı formayla stada giren bir taraftar, sosyal medyada yayınladığı videoda forması nedeniyle stattan çıkartıldığını iddia etti. Formanın ön yüzünde Atatürk portresi olması nedeniyle, Suudi yetkililerin taraftarı stattan zorla çıkarttığı öğrenildi.

Kaynak: sözcü