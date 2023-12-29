29 Ara 2023 - 22:11- Spor G:

Günün karikatürü!

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Süper Lig şampiyonu  Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi  Fenerbahçe, bugün Turkcell  Süper Kupa finalinde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da TSİ 20.45’te kozlarını paylaşacaktı. Ancak Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın Atatürk tişörtleri ve pankartlarla ısınmaya çıkmasına Suudili yetkililerin izin vermemesinden dolayı iki kulüp mücadeleyi oynamama kararı aldı.

"Ben başla demeden başlamayın"
Galatasaray'ın Atatürk'e sahip çıkarak maça çıkmaması üzerine hazırlanan karikatür gündem oldu
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29 Ara 2023 - 22:11 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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