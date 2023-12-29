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Süper Kupa maçına gelen taraftarlar: Formada Atatürk resmi var diye stada almadılar

Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı, tişörtü ve İstiklal Marşı'na izin verilmemesi üzerine maç iptal edildi. Maç için stada gelen Fenerbahçeli bir taraftar paylaştığı videoda "Formada Atatürk var diye bizi dışarı çıkardılar, stada almadılar!" dedi.
Video için play'e tıklayın

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu akşam oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı öncesi "İstiklal Marşı" ve "Atatürk pankartı" krizi yaşandı. TFF ile iki kulübün yetkililerinin toplantısının ardından maçın iptal olduğu belirtildi. Galatasaraylı ve Fenerbahçeli futbolcular Türkiye'ye geri dönüyor. Süper Kupa maçına giden taraftarlar ise Atatürk portreli tişört giydikleri için stadyuma alınmadı.

Taraftarlar, "Formada Atatürk var diye bizi dışarı çıkardılar. Bizzat TFF'nin kararı olduğunu söylediler." ifadelerini kullandı.,
# süper kupa, Galatasaray, Suudi Arabistan, türkiye, Fenerbahçe

29 Ara 2023 - 22:25 - Spor

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