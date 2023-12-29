Süper Kupa maçına gelen taraftarlar: Formada Atatürk resmi var diye stada almadılar

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu akşam oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı öncesi "İstiklal Marşı" ve "Atatürk pankartı" krizi yaşandı. TFF ile iki kulübün yetkililerinin toplantısının ardından maçın iptal olduğu belirtildi. Galatasaraylı ve Fenerbahçeli futbolcular Türkiye'ye geri dönüyor. Süper Kupa maçına giden taraftarlar ise Atatürk portreli tişört giydikleri için stadyuma alınmadı.
Taraftarlar, "Formada Atatürk var diye bizi dışarı çıkardılar. Bizzat TFF'nin kararı olduğunu söylediler." ifadelerini kullandı.,
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.