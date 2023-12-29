Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ortak Süper Kupa bildirisi

Süper Kupa maçı; Arap yetkililerin Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli değerlerimize yaptığı saygısızlık nedeniyle iptal edildi. Fenerbahçe ve Galatasaray ortak kararla maça çıkmama kararı aldı.
Bu flaş gelişmenin ardından gözler iki kulübün yapacağı açıklamalara çevrilmişti.
Ancak ikisi de politik bir açıklama yayınlayarak herkesi şaşırttı. Daha sonra Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden de aynı açıklama paylaşıldı.
Ortak açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kamuoyuna duyurulur
Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz,
29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa’nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz.
Türkiye Futbol Federasyonu
Fenerbahçe Spor Kulübü
Galatasaray Spor Kulübü"
Kaynak: yeniçağ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Cemal - Basın açıklamasında ev sahibi ülke federasyonu ve kurumlarının neyine teşekkür ediyorsunuz ? Madem çok iyidiler oynasaydınız o zaman.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.