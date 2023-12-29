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Akdeniz'de deprem

Kandilli verilerine göre Girit adası açıklarında deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı. AFAD ise depremi 3.8 büyüklüğünde olduğu açıkladı
Akdeniz'de deprem mask

Kandilliden gelen bilgilere göre Girit'te deprem  oldu. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı.Depremin merkez üssü Akdeniz'in Girit adası açıkları olarak açıklandı.Depremin saati net olarak 21.19 olarak açıklandı.Depremin derinliği ise 17.8 km olarak açıklandı.
# oldu

29 Ara 2023 - 22:46 - Asayiş

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