Akdeniz'de deprem

Kandilliden gelen bilgilere göre Girit'te deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı.Depremin merkez üssü Akdeniz'in Girit adası açıkları olarak açıklandı.Depremin saati net olarak 21.19 olarak açıklandı.Depremin derinliği ise 17.8 km olarak açıklandı.