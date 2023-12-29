Kandilliden gelen bilgilere göre Girit'te deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı.Depremin merkez üssü Akdeniz'in Girit adası açıkları olarak açıklandı.Depremin saati net olarak 21.19 olarak açıklandı.Depremin derinliği ise 17.8 km olarak açıklandı.
- Asayiş
Akdeniz'de deprem
Kandilli verilerine göre Girit adası açıklarında deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı. AFAD ise depremi 3.8 büyüklüğünde olduğu açıkladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.