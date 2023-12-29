Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan ‘yanardağ’ uyarısı: ‘Patlama yapabilir’

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Ercan, "Ağrı, Van-Çaldıran sınırındaki Tendürek yanardağı 250 bin yıldır gelişmektedir.1597, 1657, 1855 son patlamalarıdır. Günümüzde gaz ile buhar çıkışlarını sürdürmektedir. Tendürek, Türkiye’de depremli patlatma yapabilecek en diri yanardağdır. Jeofizik dinleme ağı ivedi kurulmalıdır" dedi.

Türkiye'de bulunan yanardağlar şu şekilde sıralanıyor:

Acıgöl-Nevşehir

Ağrı (Ararat)

Erciyes Dağı

Göllü Dağı

Hasan Dağı

Karaca Dağ

Karapınar volkanik alanı

Kula

Nemrut Dağı

Tendürek Dağı