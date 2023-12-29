Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan ‘yanardağ’ uyarısı: ‘Patlama yapabilir’

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.
Prof. Dr. Ercan, "Ağrı, Van-Çaldıran sınırındaki Tendürek yanardağı 250 bin yıldır gelişmektedir.1597, 1657, 1855 son patlamalarıdır. Günümüzde gaz ile buhar çıkışlarını sürdürmektedir. Tendürek, Türkiye’de depremli patlatma yapabilecek en diri yanardağdır. Jeofizik dinleme ağı ivedi kurulmalıdır" dedi.
Türkiye'de bulunan yanardağlar şu şekilde sıralanıyor:
Acıgöl-Nevşehir
Ağrı (Ararat)
Erciyes Dağı
Göllü Dağı
Hasan Dağı
Karaca Dağ
Karapınar volkanik alanı
Kula
Nemrut Dağı
Tendürek Dağı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.