İBB'den metro seferlerine 'Fenerbahçe-Galatasaray' düzenlemesi

Metro İstanbul, gece sabaha karşı 04.00'te İstanbul'da olacak Galatasaray ve 04.30'da inecek olan Fenerbahçe için metro seferlerini uzattı.
Yapılan açıklamada, "Sabaha karşı yurdumuza dönecek şanlı takımlarımızı karşılayabilmeniz için metro hatlarımızda Gece Metrosu olduğunu hatırlatmak isteriz." ifadeleri kullanıldı.
İşte Metro İstanbul'dan yapılan açıklama:
"Tüm İstanbullulara duyurumuzdur:
Sabaha karşı yurdumuza dönecek şanlı takımlarımızı karşılayabilmeniz için;
M1A Yenikapı Atatürk Havalimanı
M1B Yenikapı-Kirazlı
M2 Yenikapı-Hacıosman
M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı
M5 Üsküdar-Çekmeköy
M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü ve
M7 Yıldız-Mahmutbey
metro hatlarımızda Gece Metrosu olduğunu hatırlatmak isteriz."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.