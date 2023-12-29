Suudiler Galatasaray ve Fenerbahçe'nin uçaklarının kalkmasına izin vermiyor

Süper Lig 2022-2023 Sezonu şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin bu akşam Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te başlaması gereken Turkcell Süper Kupa mücadelesi yaşanan kriz nedeniyle iptal oldu.

Her iki takımın da sahaya Atatürk pankartı ve ısınma tişörtleri ile çıkmak istemesine Suudi yetkililerden olumsuz yanıt gelince, başlama düdüğü çalmadı. Galatasaray ve Fenerbahçe, isteklerinin kabul edilmemesi halinde sahaya çıkmayacaklarını belirtirken, Suudi Arabistan'ın geri adım atmaması maçın iptaline neden oldu.

ÖZEL UÇAĞIN KALKMASINA ENGEL OLDULAR

Bunun üzerine Türkiye'ye geri dönmek için havalimanına giden Galatasaray ve Fenerbahçe kafilelerinin uçaklarının kalkışına izin verilmediği öğrenildi.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez Sözcü TV canlı yayınında gelen bilgileri şu sözlerle paylaştı:

''Suudi yetkililer Galatasaray'ın 00.10'daki özel uçağının kalkışına ret verdi. Sarı kırmızılı takım Süper Kupa'nın iptal edilmesinin ardından Türkiye'ye özel uçakla dönmek istedi. Ancak bu girişim Suudi yetkililer tarafından hava trafiği bahane gösterilerek engellendi. Galatasaray kafilesi THY'ye ait tarifeli uçak ile gelmenin planlarını yapmaya başladı. ''