29 Ara 2023 - 23:51- Gündem G:

Ümit Özdağ: Fenerbahçe ve Galatasaray. Şimdi daha da büyüdünüz.
Ümit Özdağ: Fenerbahçe ve Galatasaray. Şimdi daha da büyüdünüz. mask

Zafer Partisi Genel Başkanı'ndan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın geri çekilme kararı hakkında açıklama: "TÜRK takımları maç yapmadan geri dönüyor. Suudi parası Fenerbahçe ve Galatasaray’ı satın almaya yetmedi. Teşekkürler sevgili Fenerbahçe ve Galatasaray. Şimdi daha da büyüdünüz. @zaferpartisi @Fenerbahce @GalatasaraySK"
# Fenerbahçe, Galatasaray

29 Ara 2023 - 23:51 - Gündem

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