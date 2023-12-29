Zafer Partisi Genel Başkanı'ndan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın geri çekilme kararı hakkında açıklama: "TÜRK takımları maç yapmadan geri dönüyor. Suudi parası Fenerbahçe ve Galatasaray’ı satın almaya yetmedi. Teşekkürler sevgili Fenerbahçe ve Galatasaray. Şimdi daha da büyüdünüz. @zaferpartisi @Fenerbahce @GalatasaraySK"
29 Ara 2023 - 23:51- Gündem Güncelleme:
Ümit Özdağ: Fenerbahçe ve Galatasaray. Şimdi daha da büyüdünüz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.