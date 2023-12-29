Ümit Özdağ: Fenerbahçe ve Galatasaray. Şimdi daha da büyüdünüz.

Zafer Partisi Genel Başkanı'ndan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın geri çekilme kararı hakkında açıklama: "TÜRK takımları maç yapmadan geri dönüyor. Suudi parası Fenerbahçe ve Galatasaray’ı satın almaya yetmedi. Teşekkürler sevgili Fenerbahçe ve Galatasaray. Şimdi daha da büyüdünüz. @zaferpartisi @Fenerbahce @GalatasaraySK"