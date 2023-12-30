Ünlü basketbol sayfasından İzmit’in Perilerine övgü

Kentimizi KBSL’de temsil eden Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, geçtiğimiz yıl hem Euroleague hem de KBSL’de final oynayan ÇBK Mersin’i bu sezon her iki maçta da mağlup etti. İzmit’in Perileri evinde 76-71 kazanırken Mersin’den de 76-73 galip döndü. Kadın basketbolu ile ilgili paylaşımlarda bulunan Just Womens Basketball sayfası da sosyal medyada İzmit’in Perileri’ne yer verdi. Paylaşımda “ÇBK Mersin hiçbir şeyden çekmedi İzmit’ten çektiği kadar. İzmit Belediyesi ÇBK Mersin’i yine yendi” ifadelerine yer verildi.