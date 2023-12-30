Kentimizi KBSL’de temsil eden Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, geçtiğimiz yıl hem Euroleague hem de KBSL’de final oynayan ÇBK Mersin’i bu sezon her iki maçta da mağlup etti. İzmit’in Perileri evinde 76-71 kazanırken Mersin’den de 76-73 galip döndü. Kadın basketbolu ile ilgili paylaşımlarda bulunan Just Womens Basketball sayfası da sosyal medyada İzmit’in Perileri’ne yer verdi. Paylaşımda “ÇBK Mersin hiçbir şeyden çekmedi İzmit’ten çektiği kadar. İzmit Belediyesi ÇBK Mersin’i yine yendi” ifadelerine yer verildi.
- Spor
Ünlü basketbol sayfasından İzmit’in Perilerine övgü
Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde (KBSL) ÇBK Mersin’i hem içerde hem de dışarda mağlup etti. Just Womens Basketball sayfası da sosyal medya hesabından “ÇBK Mersin hiçbir şeyden çekmedi İzmit’ten çektiği kadar” ifadeleriyle paylaşımda bulundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.