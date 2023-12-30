Şevki Yılmaz, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı provokasyonla suçladı!

Rize eski milletvekili, eski belediye başkanı olan ve Kocaeli’de eğitim faaliyetleri yürüten MİKAV adlı vakfın onursal başkanı olan Şevki Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçından çekilen Galatasaray ve Fenerbahçe'yi provokasyon yapmakla suçladı. Şevki Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yurt dışında hiç bir Hristyan Devletine M.Kemal Fotoğraflı tişörtüyle gitmeyen ve hiçbir zaman Ne mutlu Türküm diyene!” afişini Yurt dışı Maçlarında asmayan Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarının Suudi Arabistandaki şovları sadece provakosyondur!!!Türkiyemizle Suud Arabistanın ve diğer kardeş Arab Ülkelerinin arasını açmak, gelişmekte olan ilişkilerini kesmek ve Filistin’de Hamas direnişini ve desteğini kırmak için önceden Planlanan tam bir İhanettir!!Siyonist İsrail’in içimizdeki İsrailcilerin bu Şeytani oyununa sakın alet olmayınız!!!"