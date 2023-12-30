Şevki Yılmaz, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı provokasyonla suçladı!

Rize eski milletvekili, eski belediye başkanı olan ve Kocaeli’de eğitim faaliyetleri yürüten MİKAV adlı vakfın onursal başkanı olan Şevki Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçından çekilen Galatasaray ve Fenerbahçe'yi provokasyon yapmakla suçladı. Şevki Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Yurt dışında hiç bir Hristyan Devletine M.Kemal Fotoğraflı tişörtüyle gitmeyen ve hiçbir zaman Ne mutlu Türküm diyene!” afişini Yurt dışı Maçlarında asmayan Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarının Suudi Arabistandaki şovları sadece provakosyondur!!!Türkiyemizle Suud Arabistanın ve diğer kardeş Arab Ülkelerinin arasını açmak, gelişmekte olan ilişkilerini kesmek ve Filistin’de Hamas direnişini ve desteğini kırmak için önceden Planlanan tam bir İhanettir!!Siyonist İsrail’in içimizdeki İsrailcilerin bu Şeytani oyununa sakın alet olmayınız!!!"
Rize eski milletvekili, eski belediye başkanı olan ve Kocaeli’de eğitim faaliyetleri yürüten MİKAV adlı vakfın onursal başkanı olan Şevki Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçından çekilen Galatasaray ve Fenerbahçe'yi provokasyon yapmakla suçladı. Şevki Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Vatandaş - Hadi ordan
Izmitli 41 - Hiç şaşırmadık . Zaten senin ne mal olduğunu zaten biliyorduk !
Suat Aksu - Ulan suudlar Filistin için 1 tane tepki vermiş mi. Ulan ülkemde adam öldürdüler çok dğndarsınız ya hesap sorsaydınız ya mazlumun hakkı için. Ama hepğniz paranın .. olmuşsunuz.
Çakar Çakmaz - Ayıp ve, gurur duyacağına söylediğin lafa bak... Seni sevmezdim zaten, şimdi hiç sevmiyorum
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.