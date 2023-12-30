Kaza, İzmit ilçesi Gündoğdu Mahallesi Kurtuluş Bulvarı üzerinde meydana geldi. M.K. idaresindeki Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta refüjdeki ağaçları çarparak takla attı. Araç yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazada sürücü M.K., ve yolcu olarak bulunan T.M.S ile D.Y yaralandı. Yaralılar kendi imkanları ile araçtan çıkarken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Hurdaya dönen araç, ekipler tarafından yoldan kaldırıldı.Öte yandan polis olayla ilgili inceleme başlattı.
- Asayiş
Takla atan otomobil 50 metre sürüklendi: 3 yaralı
İzmit ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, refüjdeki ağaçları çarparak takla attı. Yaklaşık 50 metre sürüklenerek durabilen otomobilde 3 kişi yaralandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.