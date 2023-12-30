Karamürselli Merih Demiral'dan Süper Kupa eleştirilerine yanıt! 'Allah belanızı versin'

Suudi Arabistan'da Al-Ahli forması giyen Merih Demiral, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Riyad'da oynanması planlanan ancak ülkemizin değerlerine yapılan saygısızlıklar nedeniyle ertelenen Süper Kupa maçıyla ilgili açıklama yaptı.
Bu olay için bir paylaşım yapmaması nedeniyle sosyal medyada büyük tepki gören Merih Demiral, Yağız Sabuncuoğlu'na yaptığı açıklamada "Olayların yaşandığı anda Al Khaleej'e karşı sahadaydım. Şimdi maçtan çıktım. Bu olaylar üzerinden bana zarar vermeye çalışmak çok üzücü" dedi.
"ALLAH BELANIZI VERSİN"
Merih Demiral, "Organizasyonu yapamayan TFF organizatörleridir. Ben değilim" ifadelerini kullandı.
Merih Demiral, kendisine tepki gösteren bir sosyal medya kullanıcısına ise "Aynı saatte maçta olduğumu biliyorsun, ona rağmen etkileşim için bu şovları yapıyorsun. Allah belanızı versin" tepkisini gösterdi.
25 yaşındaki stoper, sezon başında 16.6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Atalanta'dan Al-Ahli'ye transfer olmuştu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.