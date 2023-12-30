İzmit'te bıçaklı kavga: 1 yaralı

Olay İzmit Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi halkevi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kız arkadaşı ile cadde üzerinde yürüyen E.A. geçmişte husumeti bulunan ve henüz ismi öğrenilemeyen şahısla karşılaştı. Kısa süreli tartışmanın ardından ismi öğrenilemeyen şahıs, E.A.'yı bacağından bıçaklayarak yaralarken kendisi olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar tarafından E.A.'ya tampon yapılırken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından alanda inceleme yapılırken polis kaçan şahsı yakalamak için inceleme başlattı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.