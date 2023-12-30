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İzmit'te bıçaklı kavga: 1 yaralı

İzmit ilçesinde gece saatlerinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı
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İzmit'te bıçaklı kavga: 1 yaralı mask
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Olay İzmit Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi halkevi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kız arkadaşı ile cadde üzerinde yürüyen E.A. geçmişte husumeti bulunan ve henüz ismi öğrenilemeyen şahısla karşılaştı. Kısa süreli tartışmanın ardından ismi öğrenilemeyen şahıs, E.A.'yı bacağından bıçaklayarak yaralarken kendisi olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar tarafından E.A.'ya tampon yapılırken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından alanda inceleme yapılırken polis kaçan şahsı yakalamak için inceleme başlattı
# inceleme, sağlık

30 Ara 2023 - 03:42 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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