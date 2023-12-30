Taraftarlar kol kola takımlarını karşılıyor!

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin oynacağı Süper Kupa maçı, Suudi yetkililerin Atatürk posterleri ve pankartlarına izin vermemesi sonrası iptal edildi. TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe yayınladıkları ortak bildiri ile maçın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

ATATÜRK'E KARŞI OLANA KARŞI BİRLEŞTİLER

Yaşananların ardından sosyal medyada örgütlenen taraftarlar takımları karşılama telaşına girdi. Atatürk'e karşı yapılan hadsiz sansürün ardından hem Fenerbahçe'yi hem de Galatasaray'ı destekleyen futbolseverler Riyad şehrinden dönme kararı alan takımları karşılaşamak için havalimanlarına akın etti.

SARI KIRMIZILILAR FENERİ

Galatasaray'ın etkili taraftar grupları 00.10'da Suudi Arabistan'dan kalkacak ve saat 05:30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na inecek Fenerbahçe takımını karşılamak üzere Anadolu yakasında oturan futbolseverlere çağrı yaptı.

SARI LACİVERTLİLER CİMBOMU

Aynı şekilde Fenerbahçe cephesi de 05:00'te İstanbul Havalimanı'na inmesi beklenen Galatasaray kafilesini karşılaması için Avrupa yakasında oturan sarı lacivertlilere duyuruda bulundu. Sosyal medyada örgütlenen taraftarlar takımları karşılamak için havalimanına doğru hareket geçti.