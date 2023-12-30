- Asayiş

10 kişinin hayatını kaybettiği kazada 3 sürücü tutuklandı

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin yaralandığı kazada gözaltına alınan 7 sürücüden 3'ü savcılıktan, 1'i adli kontrolle serbest kaldı. 3 sürücü ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep verme’ suçuyla tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Video için play'e tıklayın

Kaza, dün saat 04.45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu  Sakarya kesimi Taşkısığı mevkiinde meydana geldi. Yoğun sisin etkili olduğu bölgede aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç zincirleme kazaya karıştı. Trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 2’si Ukraynalı biri Özbekistanlı olmak üzere toplam 63 kişi ise yaralandı. Olaya ilişkin başlatılan inceleme çerçevesinde Metro Turizm firmasının 50 ACU 195 plakalı yolcu otobüsü şoförü H.Ö. (42) ile diğer otobüs ve tır sürücüleri M.D. (53), F.Ç. (30), S.S. (37), H.A. (46), O.K. (54) ve E.A. olmak üzere toplam 7 sürücü gözaltına alındı. Bugün Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan sürücüler adliyeye sevk edildi. Burada savcılıkta ifadesi alınan E.A., H.A. ve M.D. serbest bırakılırken F.Ç. adli kontrolle serbest bırakıldı. Hakim karşısına çıkarılan H.Ö., O.K. ve S.S. ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep verme’ suçuyla tutuklandı.
# jandarma, Sakarya, inceleme, kaza, sevk edildi, Turizm, Kuzey Marmara Otoyolu

30 Ara 2023 - 09:44 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.523.778 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL