EKİPLERDEN TRAFİK GÜVENLİĞİNE ÖNLEM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir teknolojik yatırımlarla şehir içi trafiğini rahatlatmak için çalışmalarını sürdürürken, trafik güvenlik ekipmanları iyileştirme çalışmalarına 2023 yılında da devam etti.

YATAY İŞARETLEME İMALATLARI

Ulaşımda yatırımları hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaya ve sürücü güvenliği için trafik güvenlik ekipmanları iyileştirme çalışmalarına devam ediyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde 11 ve 12. etap yatay trafik işaretlemeleri yapım işi kapsamında bir yılda şehir içinde 128 bin 974 metre, kırsalda 113 bin 141 metre şerit çizgisi, bin 705 adet yaya geçidi çizgisi işi yapıldı. 2023 yılı asfalt ile hız kesici kasis yapılması işi kapsamında ise 5 bin 411 metre (713 adet) hız kesici kasis konuldu. 2023 yılı otokorkuluk imalatı işi kapsamında 18 bin 355 metre otokorkuluk imalatı yapıldı.

SİNYALİZASYON İMALATLARI

2023 yılı içerisinde trafik sinyalizasyon sistemleri imalatı yapım işi kapsamında 9 yaya sinyalizasyon kavşağı, 6 tam adaptif sinyalizasyon kavşağı, 25 revize edilen sinyalizasyon kavşağı, 9 UKOME kararı gereği demontajı yapılan sinyalizasyon kavşağı imal edildi. Ayrıca 1 uyarı ikaz flaşör sistemi, 82 adet loop sensör imalatı, 80 UPS cihazı montajı yapılan sinyalizasyon kavşağı, 4 bin 950 sinyalizasyon kavşaklarına yapılan bakım ve onarım müdahalesi ve 30 metre ledli zemin yaya sistemi yapıldı.

KÖY YOLLARINA MÜDAHALE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kırsal bölgelerdeki vatandaşların hayatına değer katan yatırım ve hizmetlerine de aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda kırsalda 15 bin 643 adet levha yapımı ve onarımı, 9 bin 578 adet levha direği yapımı ve onarımı, 11 bin 886 adet aplikasyon levha imalatı, 865 metre kauçuk kasis montajı ve 773 metre kauçuk kasis sökümü yapıldı.

LEVHA MONTAJI VE ONARIMI

Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nce bir yılda 3 bin 749 adet direk, bin 902 adet delinatör, 6 bin 170 adet levha onarımı veya sökümü gerçekleşti. Ayrıca 9 bin 917 adet levha, 5 bin 028 adet direk, 4 bin 814 adet delinatör, 250 adet sınır elemanı montajı ve 328 adet plastik refuj başı montajı yapıldı.