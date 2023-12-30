Gözyaşları içinde yardım istemişti: Eski erkek arkadaşı gözaltına alındı

İstanbul'da yaşayan Hilal Yılmaz, dün akşam sosyal medya hesabından bir video paylaşarak eski erkek arkadaşı Uğur Çırak tarafından ölümle tehdit edildiğini, Çırak'ın daha önce de odasının camına tırmandığını, aracının camını kırdığını söyledi.
Videoda Çırak'tan defalarca kez şikayetçi olduğunu ancak Çırak'ın uzaklaştırma kararına rağmen kendisini tehdit etmeye devam ettiğini belirten Yılmaz, yetkililerden yardım istedi. Yılmaz'ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu.
Yılmaz'ın videosundan sonra Beykoz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Çırak, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliyle ilgili yapılan sorgulamada Çırak ve Yılmaz arasında daha önce de 'hakaret, tehdit, özel hayatın gizliliğinin ihlali' suçlarından 3 farklı dosya olduğu, Çırak'ın hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu belirlendi.
Çırak hakkında, 'hakaret, tehdit, özel hayatın gizliliğinin ihlali' suçlarından adli işlem başlatılırken şüpheliye elektronik kelepçe takıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.