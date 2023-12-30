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Gözyaşları içinde yardım istemişti: Eski erkek arkadaşı gözaltına alındı

İstanbul'da yaşayan Hilal Yılmaz, sosyal medya hesabında paylaştığı videoyla eski erkek arkadaşının ölüm tehditlerine karşı yardım istemişti.. Eski erkek arkadaşı Uğur Çırak gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
Gözyaşları içinde yardım istemişti: Eski erkek arkadaşı gözaltına alındı mask

İstanbul'da yaşayan Hilal Yılmaz, dün akşam sosyal medya hesabından bir video paylaşarak eski erkek arkadaşı Uğur Çırak tarafından ölümle tehdit edildiğini, Çırak'ın daha önce de odasının camına tırmandığını, aracının camını kırdığını söyledi.

Videoda Çırak'tan defalarca kez şikayetçi olduğunu ancak Çırak'ın uzaklaştırma kararına rağmen kendisini tehdit etmeye devam ettiğini belirten Yılmaz, yetkililerden yardım istedi. Yılmaz'ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Yılmaz'ın videosundan sonra Beykoz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çırak, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliyle ilgili yapılan sorgulamada Çırak ve Yılmaz arasında daha önce de 'hakaret, tehdit, özel hayatın gizliliğinin ihlali' suçlarından 3 farklı dosya olduğu, Çırak'ın hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu belirlendi.

Çırak hakkında, 'hakaret, tehdit, özel hayatın gizliliğinin ihlali' suçlarından adli işlem başlatılırken şüpheliye elektronik kelepçe takıldı.

# sosyal medya, oldu

30 Ara 2023 - 10:38 - Asayiş

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

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