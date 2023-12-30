TCMB'ye gönderilen 5 milyar doları geri istiyorlar!

Suudi Arabistan'ın Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanması planlanan Süper Kupa maçında Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarına ve sözlerine izin vermemesi, Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

Kamuoyundaki büyük tepki üzerine Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri maça çıkmadan Riyad'dan geri dönerken, Suudilerin bu hadsizliğinin kaynağı sorgulanıyor.

SEÇİM ÖNCESİ PARA GÖNDERDİLER

Bu hadsizlik, akıllara seçim öncesi kritik dönemde Suudi Arabistan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) gönderdiği 5 milyar doları getirdi.

Seçim öncesinde yüksek cari açık ve düşük rezerv nedeniyle zor durumda olan ekonomiye destek için hükümet için yurt dışından para arıyordu.

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu, 2023 yılı Mart ayının ikinci haftasında TCMB'ye 5 milyar dolarlık kaynak aktarmıştı.

TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma Suudi Arabistan Turizm Bakanı ve Suudi Arabistan Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Al Khateeb ile TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında mart ayının ilk haftasında imzalanmıştı.

Suudi Arabistan ilgililerinden yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El-Suud ve Veliahtı Prens Muhammed bin Salman El-Suud'un kararıyla ilgili adımın atıldığı belirtilmişti.

22,6 MİLYAR DOLARLIK GİZEMLİ HESAP

1 Ocak-2 Haziran arasındaki dönemde TCMB'nn yurtdışı bankalara borcu toplamda 13,7 milyar dolarlık artışla 22,6 milyar dolara yükselmişti. 22 Aralık 2023 itibarıyla bu rakam yine 22,6 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçime günler kala 25 Mayıs akşamında katıldığı bir televizyon programında, TCMB'ye yabancı ülkelerden para girişine işaret ederek “Körfezden bizim sistemimizin içerisine para depo eden ülkeler oldu. Bu da ister istemez kısa bir süre için de olsa Merkez Bankamızı, piyasamızı rahatlattı” demiş ancak ülke ismi vermemişti.

Suudi Arabistan'ın TCMB'ye depo olarak gönderdiğini açıkladığı 5 milyar dolarlık mevduat, mart ayının ikinci haftasında hesaplara geçmişti ancak yılbaşından bu yana 10,6 milyar dolarlık depo artışında kalan 8,7 milyar dolarlık dövizi hangi ülkenin ne karşılığında gönderdiği ile ilgili bir açıklama yapılmamıştı.

Seçimin ardından da döviz kaynağı için Körfez'deki diğer Arap ülkeleri ile birlikte Suudi Arabistan'ın kapısı çalınmıştı.

Kaynak: SÖZCÜ