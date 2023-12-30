Kulüplerden Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Süper Kupa çağrısı!

Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa finali, organizasyondaki eksiklikler sonrası ileri bir tarihe ertelendi.

Galatasaray ve Fenerbahçe için çok sayıda destek mesajı paylaşılırken Beşiktaş'tan Süper Kupa çağrısı geldi. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finalini, uygun bir tarihte, Atamızın semtinde, dünyanın en güzel stadında oynamak üzere, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe’ye bekleriz."

Ankaragücü'nden yapılan çağrıda ise, "Eski adı Cumhurbaşkanlığı Kupası olan Süper Kupa finalinin; Cumhuriyet’imizin 100.yılında Başkentimiz Ankara'da oynanması için TFF ve kulüplerimize davetimizdir" denildi.

Samsunspor'dan da Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Süper Kupa çağrısı geldi. Kırmızı-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Işıkları açtık. Bayrakları astık. Samsun'a bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Antalyaspor'dan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyetimizin 100. yılında iki güzide kulübümüzü Süper Kupa finalini oynamak için Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Hiç şüphesiz ki dünyanın en güzel yeridir' dediği Antalya’ya davet ediyoruz!"

Altay'dan yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finalini güzel İzmir'imizde oynanmasını tüm kalbimizle istiyor, tüm vatandaşlarımızı tek renk olarak Türk bayrakları ve Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk posterleri ile Alsancak'a bekliyoruz."

Şanlıurfaspor da Galatasaray ve Fenerbahçe'ye çağrıda bulundu. Yapılan açıklamada, "Süper Kupa finalinin; Cumhuriyet’imizin 100. yılında Kurtuluş Savaşı'nın temelinin atıldığı bu Şanlı topraklarda oynanması için TFF ve kulüplerimize davetimizdir" denildi.

Sivasspor'dan yapılan çağrıda ise şu ifadeler yer aldı:

"Kupa Finali Sivas'a Yakışır Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finali, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas'a yakışır."

Kaynak: MİLLİYET