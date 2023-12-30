Kulüplerden Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Süper Kupa çağrısı!

Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa finali, organizasyondaki eksiklikler sonrası ileri bir tarihe ertelendi.
Galatasaray ve Fenerbahçe için çok sayıda destek mesajı paylaşılırken Beşiktaş'tan Süper Kupa çağrısı geldi. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finalini, uygun bir tarihte, Atamızın semtinde, dünyanın en güzel stadında oynamak üzere, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe’ye bekleriz."
Ankaragücü'nden yapılan çağrıda ise, "Eski adı Cumhurbaşkanlığı Kupası olan Süper Kupa finalinin; Cumhuriyet’imizin 100.yılında Başkentimiz Ankara'da oynanması için TFF ve kulüplerimize davetimizdir" denildi.
Samsunspor'dan da Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Süper Kupa çağrısı geldi. Kırmızı-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Işıkları açtık. Bayrakları astık. Samsun'a bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Antalyaspor'dan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:
"Cumhuriyetimizin 100. yılında iki güzide kulübümüzü Süper Kupa finalini oynamak için Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Hiç şüphesiz ki dünyanın en güzel yeridir' dediği Antalya’ya davet ediyoruz!"
Altay'dan yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finalini güzel İzmir'imizde oynanmasını tüm kalbimizle istiyor, tüm vatandaşlarımızı tek renk olarak Türk bayrakları ve Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk posterleri ile Alsancak'a bekliyoruz."
Şanlıurfaspor da Galatasaray ve Fenerbahçe'ye çağrıda bulundu. Yapılan açıklamada, "Süper Kupa finalinin; Cumhuriyet’imizin 100. yılında Kurtuluş Savaşı'nın temelinin atıldığı bu Şanlı topraklarda oynanması için TFF ve kulüplerimize davetimizdir" denildi.
Sivasspor'dan yapılan çağrıda ise şu ifadeler yer aldı:
"Kupa Finali Sivas'a Yakışır Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finali, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas'a yakışır."
Kaynak: MİLLİYET
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Muharrem - bizi hiç tiiye almayan sudilere neyimizi göstermek için oralara gittik anlamış değilim biz onlara otellerinde kalarak veya bizim taraftarlar çarşıda gezerek harcadıkları para ilemi sudilerin ekonomilerine destektek vermek içinmi oradayız onuda bilmiyorum eğer öylese bizim sudilere bu gibi yapacağımız ekonomik katkıyı parayı sudiler bir bir öğünde yedikleri yemek için bizim oradaki harcamalarımızdan çok adamlar bahşiş veriyor mac türkiyede oynansa idi ve ülkemizde bu maddi kaynak kalsa idi oteller resturanatlar kazansa idi olmazmıydı bakın resmi gazetede yayınlanan bilgiye göre 2024 ün ilk gününde marketten aldığımız poşet 60 kuruş oluyor ve 0* 33 litrelik içecek aldığımızda 6 kuruş ambalaj kutu parası ve ayrıca bir bucuk litre ve üzeri içecek aldığımızda ambalaj kutu bedeli olarak 24 kuruş alacağımız içecek kutu içecek ise 18 kuruş ambalaj kutu bedelini aldığımız an ödeyeceğiz evet bu avrupa birliği ülkelerdede var ama avrupanın emeklisi türkiyeye geldiği zaman 5 yıldızlı hotelde 45 gün kalıyor bizim emeklilerde çarşıya gezmeye gittiğinde bedava tuvalet arıyor çünki tuvalet üçreti bile bazı yerlerde 7 bucuk tl bazı yerlerde 10 tl ama bunlar daha inanınki çok iyi günlerimiz şuanda biz arifeyi yaşıyoruz marttan sonra bayram olacak zangin kat kat zengin olacak fakir dibe batacak türkiyenin tüm hapisanelerin toplam ful dolu olduğu zaman 185 bin kişi alıyor ama yemin ederimki marttan sonra bu sayı 2 milyon u gececek suclar hırsızlık gasp fuhuş dolandırıcılık olacak dilan polat gibiler ve artı 18 yayın yapanlar çok olacak çünki dilan polat 90 gün ü bulmaz hapisten çıkacak yani değerli okuyucular hem vallahi hem billahi ben demedim sadece büyüklerimiz söyledi 3 çocuk dedi yaptık ve birde şunu söyledi fakir çalmasını bilmediği için fakirdir dedi ama biz yinede hakkımız ile çalışayım işte dostlar ayranımız yok içmeye tatiri valle gidiyoruz sahile sudi prens türkiyeye gelsin yine yollar kapatılır şa şa ile karşılanır olaylar hep unutulur olan yine bize olur
Açıklama Skandal - Olay bir skandal fakat kulüplerimizin dik duruşu ve Türk Milleti nin ??milli değerimiz ,kurucumuz,gururumuz,onurumuz ATATÜRK etrafında birleşmesi olayın gurur ve onur verici yanı olmuştur.Açıklama da başlıbaşına bir skandaldır.Milli değerlerimize saygısızlık aksaklık olarak açıklanamaz,milli değerlerimize saygı göstermeyenle ortak açıklama ise asla yapılamaz ileri tarihte ÜLKEMİZDE YAPILMALIDIR.TÜRK MİLLETİ açısından Arabistan sayfası kapanmıştır.
Sevket Evci - Amman ankarada oynanmasin cete cok hakemi doverler
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.