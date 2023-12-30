MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon!

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/YPG Maliye Yapılanması sözde sorumlularından Viyan kod adlı Remziye ALTIĞ’ı Suriye/Kamışlı’da düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.
ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ
MİT, hassas saha çalışmaları neticesinde Remziye ALTIĞ’IN örgütün üst düzey kadrolarından aldığı talimatlar doğrultusunda Suriye’de faaliyetler yürüttüğünü tespit etti. MİT tarafından görevlendirilen özel ekip terörist Remziye ALTIĞ’ı yakın takibe aldı. Remziye ALTIĞ, Kamışlı’da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
REMZİYE ALTIĞ KİMDİR?
Viyan kod adlı Remziye ALTIĞ, 2016 öncesinde Türkiye’de örgütsel faaliyetler yürüttü. Mersin’de PKK/KCK’nın gençlik yapılanması tarafından düzenlenen gösterileri organize etti. Örgütün eylemsel planlamalarında yer aldı.
2016’da örgütün kırsal kadrosuna katılım yaptı. Suriye alanındaki faaliyetlerinde yer aldı. Daha sonra PKK/YPG’nin mali yapılanması içerisinde sözde sorumlu seviyede faaliyet göstermeye başladı.
Kaynak: MİLLİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.