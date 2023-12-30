- Asayiş

Eski eşi ve kızını katletti

Konya'da diş teknisyeni Bekir D. üç ay önce boşandığı eşi Ayşe G. ve kızı Gözde Nur D.'yi silahla vurup katletti.

Anadolu Ajansı
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Eski eşi ve kızını katletti mask

Konya'nın Seydişehir ilçesinde boşandığı eşi ve kızını tabancayla öldüren zanlı gözaltına alındı. 

Diş teknisyeni olduğu öğrenilen Bekir D., Ulukapı Mahallesi 154263 Sokak'taki evde yaklaşık 3 ay önce boşandığı Ayşe G. ile kızı Gözde Nur D'yi silahla vurdu. 

OLAY YERİNDE ÖLDÜLER

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, anne ile kızının öldüğünü belirledi. Cinayet zanlısı ekipler tarafından gözaltına alındı. 
# sağlık

30 Ara 2023 - 11:15 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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