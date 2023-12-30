30 Ara 2023 - 11:18- Gündem G:

Sedat Peker de Suudi Arabistan’daki olaya sessiz kalmadı

Süper Kupa Finali'nde Suudi Arabistan’da yaşanan skandal sonrası Sedat Peker de tepki göstererek paylaşımlar yaptı.
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Rukiye Selçuk'un haberine göre; Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanacak Süper Kupa Finali’nde büyük bir skandal meydana geldi.

Fenerbahçe ile  Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa Finali’nde büyük kriz yaşandı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğu tişörtlere ve 100. yıl kareografisine izin vermeyen Suudi Arabistan yetkililerine iki takım ve kulüp yöneticileri de restti çekti. Takımlar sahaya çıkmayarak ülkeye dönme kararı aldı.

SEDAT PEKER DE SESSİZ KALMADI

Dubai’de olduğu iddia edilen Sedat Peker de skandala sessiz kalmayarak paylaşım yaptı. Peker, sosyal medya hesabı Instagram’dan art arda paylaşım yaptı. 5 tane görsel paylaşan yapan Peker, Atatürk’le ilgili yapılan paylaşımları paylaştı.

İŞTE PEKER’İN PAYLAŞIMLARI:

Yaşanan skandalın ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin de istifa ettiği öne sürüldü.

Rezalete birçok takım, ünlü ve siyasi isimler tepki gösterdi. Öte yandan skandal dünya basınında da yer aldı.

Suudi Kanalı Tamra olayın ardından tepki çeken ifadeler kullandı. Tamra, “Riyad'da oynanan  Türkiye Süper Maçı , Türk kamuoyunun siyasi slogan atma, atmosferi bozma, sporu siyasallaştırma gibi barbarca davranışlar sergilemesi üzerine durduruldu. - : Stadyum yönetimi, Awal Park Stadı'nda ışıkları kapatarak siyasi fotoğraf taşıyan Türk taraftarların içeri girmesini engelliyor ve uzaklaştırmaya başlıyor.” dedi.

TAKIMLAR TÜRKİYE’DE MÜTHİŞ KARŞILANDI

Fenerbahçe ve Galatasaray takım oyuncuları Türkiye’ye sabah saatlerinde geldiler.

Fenerbahçe’yi taşıyan uçak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na Galatasaray’ın uçağı ise İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.

İki takımın da taraftarları havalimanına akın etti. Havalimanları dolup taşarken marşlar okundu, bayraklar sallandı.

Kaynak: YENİÇAĞ

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30 Ara 2023 - 11:18 - Gündem

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Yorumlar

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Ersoy Kandemir - Cumhurbaşkanımız ve onu desteklediğini belirten herkesten Suudların haddini aşan ahlak fukarası yaklaşımına şu ana kadar neden ciddi bir tepkileri olmadığını sorgulamaya devam ediyorum

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Aralık 11:35

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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