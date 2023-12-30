Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, çocukların ve gençlerin talepleri doğrultusunda spor alanlarını inşa etmeye devam ediyor. Daha önce 19 yeni spor alanını ilçeye kazandıran Başkan Aygün, 20. spor tesisini Yavuz Sultan Mahallesi Erdağı Sokakta kullanıma açtı. Futbol sahasının yer aldığı tesisin açılışı Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, meclis üyeleri, ilçe yöneticileri, STK temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Açılış dolayısıyla düzenlenen programda çocuklara futbol topu dağıtan ve sahada oynadıkları ilk müsabakalarına eşlik eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Çocuklarımıza mahallelerinde güvenle spor yapabilecekleri alanlar inşa ediyoruz. Bu doğrultuda Derince’mizin farklı bölgelerine kazandırdığımız spor alanlarının bir yenisini daha bugün kullanıma açtık, hayırlı olsun” dedi.
- Spor
Yavuz Sultan Mahallesine futbol sahası
Derince Belediyesi, çocuklara ve gençlere armağanı olan spor alanlarının bir yenisi daha Yavuz Sultan Mahallesi Erdağı Sokakta kullanıma açtı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.