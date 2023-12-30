Süper Kupa finali ile ilgili provokasyon içerikli paylaşımlara soruşturma

Bakan Tunç, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrasında sosyal medyadaki provokasyon içerikli paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı.
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Tespit edilen şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: SABAH
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.