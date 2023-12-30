Diyabetin sinyali gözlerinizde!

Vücudun insüline yanıt verememesi, üretememesi gibi faktörlerle ortaya çıkan diyabet, sinir sistemine ve organlara zarar verebilir. Bu hasar sonucunda vücutta istenmeyen belirtiler ortaya çıkarken, bunun ardındaki neden "yükselen kan şekeri" ile ilişkili hale gelir.

Diyabetin klinik semptomlarla çok az bağlantısı olmasına rağmen, 'ileri' kan şekeri seviyeleri vücudun farklı bölgelerinde kendini gösterebilir. Gözlerdeki bir işaret, yüksek kan şekerinin göstergesi olabilir.

Uzun süreli yüksek kan şekeri seviyeleri ile ilişkili komplikasyonlar genellikle ayaklarda yoğunlaşır. Bunun nedeni, ayaktaki sinirlerin dokunmaya karşı daha hassas olması ve hasar konusunda daha fazla farkındalık sağlamasıdır.

Ağrı, karıncalanma ve enfeksiyonların tümü yüksek kan şekerinin belirtileridir, ancak daha iyi görme yeteneği de öyle.

The Joint Chiropractic'in web sitesine göre, olağandışı ve ani bir görme gelişimi, olağandışı yüksek kan şekeri belirtilerinden biri olabilir.

Uzmanlar, "Görmede ani bir iyileşme iyi bir şey değildir" diye vurguluyor.

Düzensiz kan şekeri seviyeleri görüşünüzü daha iyi hale getirebilir. Görme yeteneğiniz, yüksek kan şekeri seviyelerinde daha iyi görünebilir ve normal olduğunda daha kötü gördüğünüzü düşündürebilir. Bu, diyabet kontrolü hakkında doktorunuzla konuşmanız için başka bir neden.

Güney Kaliforniya Görme ve İşitme Vakfı, görme yeteneğindeki ani bir iyileşmenin gözlerin içindeki sıvıyla ilgili olabileceğini açıklıyor.

Sağlık kuruluşu, yüksek kan şekerinin vücuttaki sıvı seviyelerinde ani değişikliklere neden olabileceğini belirtiyor ve gözlerin de bu konuda bir istisna olmadığını dile getiriyor.

"Bu sıvılar, gözünüzün şeklini korumasına yardımcı olur. Bu sıvı seviyelerindeki herhangi bir değişiklik, görüşünüzü etkileyerek daha iyi veya daha kötü hale getirebilir" diye açıklıyor sağlık kuruluşu.

Yüksek kan şekeri, diyabetin en önemli belirtilerinden ve en kötü semptomlarından biridir. Çünkü vücudu giderek kalp hastalığına hazırlar. Şeker seviyeleri ne kadar uzun süre kontrol altına alınmadan bırakılırsa, kişinin sağlığına yönelik riskleri o kadar büyük olur.

En kötü senaryoda, uzuvlardaki sinirler o kadar hasar görebilir ki, bu durum ampütasyon gerektirebilir.

Şeker hastaları için inme ve kalp krizi, yatkın olduğu diğer komplikasyonlardan bazılarıdır. Bu nedenle kan şekeri seviyelerini verimli bir şekilde yönetmek çok önemlidir.

Yüksek kan şekerini yönetmek, diyabet yönetiminin temel dayanağıdır ve bu esas olarak diyet yoluyla yapılır.

Basit karbonhidratlar ve rafine şekerler gibi glisemik indeksi yüksek gıdalardan kaçınmak kan şekerini yönetmeye yardımcı olacaktır.

Uzmanların daha uzun süreli etkiler için daha düşük yoğunluklu sporları önermesiyle egzersiz de yardımcı olabilir.

Uzmanlar, "Yürümek veya bisiklete binmek gibi bir süre süren orta derecede egzersiz, kan şekeri seviyelerinde yavaş bir düşüşe neden olabilir" diye açıklıyor.

Tüm bu belirtilerin yanı sıra dikkat edilmesi gereken en önemli nokta; belirtiler benzer olsa da her vücut tipinin kendine özgü olduğu düşünüldüğünde herkeste farklı etkiler ortaya çıkarabilir veya farklı belirtilerle gün yüzüne çıkabilir. Bu nedenle öncelikle bir uzmanın danışmanlığında bu duruma göz atmak, hastalığı erken evrelerinde kontrol altına almayı kolaylaştırabilir.

Diyabet, ani düşüş ve yükselmeler nedeniyle gözlerde kalıcı bir hasara neden olabilir. Bu nedenle kan şekerinin yükseldiği sırada görmede iyileşme veya bozulma yaşıyor olabilirsiniz. Görme yeteneğinizde ani değişimler, iyileşme veya kötüleşme gibi, yaşıyorsanız mutlaka bir uzmandan yardım almanızı gerektirir.

Kaynak: SABAH