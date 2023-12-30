Karaciğerinizi tertemiz yapacak!

Karanfil, çaylardan kurabileyere ve hatta binlerce yıllık geleneksel tıpta en çok kullanılan bitkilerden biri. Kendine özgü aromasıyla çok sevilen bu bitki, aynı zamanda adeta yenileyici bir etki sunuyor.

Karanfil lif, vitamin ve mineral içerir, bu nedenle yemeğinize lezzet katmak için bütün veya öğütülmüş karanfil kullanmak bazı önemli besinleri sağlayabilir.

Bir çay kaşığı (2 gram) öğütülmüş karanfil:

Kalori: 6

Karbonhidrat: 1 gram

Lif: 1 gram

Manganez: Günlük Değerin (DV) %55'i

K Vitamini: DV'nin %2'si

Manganez, beyin işlevini sürdürmek ve güçlü kemikler oluşturmak için gerekli bir mineraldir.

Zengin bir manganez kaynağı olmasının yanı sıra, karanfil sadece küçük miktarlarda kullanılır ve önemli miktarda besin sağlamaz.

YÜKSEK ANTİOKSİDANLAR

Birkaç önemli vitamin ve mineral içermesine ek olarak, karanfil antioksidanlar açısından zengindir. Antioksidanlar, kronik hastalığın gelişimine katkıda bulunabilen oksidatif stresi azaltan bileşiklerdir. Karanfil ayrıca, doğal bir antioksidan görevi gördüğü gösterilen öjenol adı verilen bir bileşik içerir. Aslında, bir laboratuvar çalışması, öjenolün serbest radikallerin neden olduğu oksidatif hasarı, başka bir güçlü antioksidan olan E vitamininden beş kat daha etkili bir şekilde durdurduğunu buldu. Diyetinize diğer antioksidan bakımından zengin gıdalarla birlikte karanfil eklemek, genel sağlığınızı iyileştirmeye yardımcı olabilir.

KANSERE KARŞI KORUNMAYA YARDIMCI OLABİLİR

Bazı araştırmalar, karanfilde bulunan bileşiklerin kansere karşı korunmaya yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Bir test tüpü çalışması, karanfil özünün tümörlerin büyümesini durdurmaya yardımcı olduğunu ve kanser hücrelerinde hücre ölümünü desteklediğini buldu. Başka bir laboratuvar çalışması da benzer sonuçlar gözlemledi ve konsantre miktarda karanfil yağının özofagus kanseri hücrelerinin %80'inde hücre ölümüne neden olduğunu gösterdi.Karanfilde bulunan öjenolün de antikanser özelliklere sahip olduğu gösterilmiştir. Bir test tüpü çalışması, öjenolün rahim ağzı kanseri hücrelerinde hücre ölümünü desteklediğini buldu.

Ancak, bu test tüpü çalışmalarında çok konsantre miktarlarda karanfil özü, karanfil yağı ve öjenol kullanıldığını unutmayın. Eugenol yüksek miktarlarda toksiktir ve karanfil yağının aşırı dozda alınması, özellikle çocuklarda karaciğer hasarına neden olabilir. Daha düşük miktarların insanları nasıl etkileyebileceğini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

BAKTERİLERİ ÖLDÜREBİLİR

Karanfilin antimikrobiyal özelliklere sahip olduğu gösterilmiştir, yani bakteri gibi mikroorganizmaların büyümesini durdurmaya yardımcı olabilirler. Bir laboratuvar çalışması, karanfil esansiyel yağının, gıda zehirlenmesine neden olabilen bir bakteri türü olan E. coli de dahil olmak üzere üç yaygın bakteri türünü öldürdüğünü gösterdi. Dahası, karanfilin antibakteriyel özellikleri ağız sağlığının geliştirilmesine bile yardımcı olabilir.

Bir diğer çalışmada, karanfilden elde edilen bileşiklerin diş eti hastalığına katkıda bulunan iki tür bakterinin büyümesini durdurduğu bulundu. 40 kişide yapılan başka bir çalışmada, çay ağacı yağı, karanfil ve fesleğen içeren bitkisel bir gargaranın etkileri test edildi. Bitkisel gargarayı 21 gün kullandıktan sonra diş eti sağlığında ve ağızdaki plak ve bakteri miktarında iyileşmeler gösterdiler. Düzenli fırçalama ve uygun ağız hijyeni ile birlikte karanfilin antibakteriyel etkileri ağız sağlığınıza fayda sağlayabilir.

KARACİĞER SAĞLIĞINI İYİLEŞTİREBİLİR

Araştırmalar, karanfildeki faydalı bileşiklerin karaciğer sağlığını geliştirmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Bileşik öjenol özellikle karaciğer için faydalı olabilir. Bir hayvan çalışması, karanfil yağı veya öjenol içeren yağlı karışımlar, karaciğer hastalığı olan hayvanlarda test edildi. Her iki karışım da karaciğer fonksiyonunu iyileştirdi, iltihabı ve oksidatif stresi azalttı. Başka bir çalışma, karanfilde bulunan öjenolün karaciğer sirozu veya karaciğerde yara izi belirtilerini tersine çevirmeye yardımcı olduğunu gösterdi.

Ne yazık ki, karanfil ve öjenolün insanlarda karaciğeri koruyucu etkileri üzerine araştırmalar sınırlıdır. Bununla birlikte, küçük bir çalışma, 1 hafta boyunca öjenol takviyesi almanın, genellikle karaciğer hastalığının bir belirteci olan detoksifikasyonda yer alan bir enzim ailesi olan glutatyon-S-transferaz (GST'ler) düzeylerini azalttığını buldu.

Karanfil ayrıca oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olma yetenekleri nedeniyle karaciğer hastalığını önlemeye yardımcı olabilecek antioksidanlarda da yüksektir. Bununla birlikte, öjenol yüksek miktarlarda toksiktir. 2 yaşında bir erkek çocukta yapılan bir vaka çalışması, 5-10 mL karanfil yağının ciddi karaciğer hasarına neden olduğunu gösterdi. Bu nedenle takviyeleri kullanırken uzman kontrolündeolmak çok önemlidir.

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLEMEYE YARDIMCI OLABİLİR

Araştırmalar, karanfilde bulunan bileşiklerin kan şekerini kontrol altında tutmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. Bir çalışma, karanfil özünün diyabetli farelerde kan şekeri artışını ılımlı hale getirmeye yardımcı olduğunu buldu.

Başka bir çalışma, karanfil özü ve karanfilde bulunan bir bileşik olan nigerisinin hem insan kas hücreleri hem de diyabetli fareler üzerindeki etkilerini inceledi. Karanfil ve nigerisinin kandan hücrelere şeker alımını artırdığı, insülin salgısını arttırdığı ve insülin üreten hücrelerin işlevini iyileştirdiği bulundu. İnsülin, şekeri kanınızdan hücrelerinize taşımaktan sorumlu bir hormondur. İnsülinin düzgün çalışması, sabit kan şekeri seviyelerini korumak için gereklidir. Dengeli bir diyetle birlikte karanfil, kan şekeri seviyenizi kontrol altında tutmanıza yardımcı olabilir.

Kemik Sağlığını Destekleyebilir

Düşük kemik kütlesi, tüm dünyada özellikle yaşlılarda karşılaşılan en önemli sorunlarda biri. İlerleyen yaş, kırık riskini artırabilecek osteoporoz gelişimine yol açabilir. Karanfildeki bazı bileşiklerin bazı çalışmalarda kemik kütlesinin korunmasına yardımcı olduğu gösterilmiştir. Örneğin, bir çalışma, öjenol içeriği yüksek karanfil özütünün çeşitli osteoporoz belirteçlerini iyileştirdiğini ve kemik yoğunluğunu ve gücünü artırdığını buldu. Karanfil ayrıca manganez açısından da zengindir ve sadece 1 çay kaşığı (2 gram) öğütülmüş karanfilde günlük ihtiyacın %30'unu etkileyici bir şekilde sağlar. Manganez, kemik oluşumunda rol oynayan ve kemik sağlığı için inanılmaz derecede önemli olan bir mineraldir. Bir hayvan çalışması, 12 hafta boyunca manganez takviyesi almanın kemik mineral yoğunluğunu ve kemik büyümesini arttırdığını buldu.

Bununla birlikte, karanfilin kemik kütlesi üzerindeki etkilerine ilişkin mevcut araştırmalar, çoğunlukla laboratuvar çalışmaları ile sınırlıdır. İnsanlarda kemik oluşumunu nasıl etkileyebileceğini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

MİDE ÜLSERLERİNİ AZALTABİLİR

Bazı araştırmalar, karanfilde bulunan bileşiklerin mide ülserlerinin tedavisine yardımcı olabileceğini gösteriyor. Peptik ülserler olarak da bilinen mide ülserleri, mide, oniki parmak bağırsağı veya yemek borusunun astarında oluşan ağrılı yaralardır. Bunlara en yaygın olarak stres, enfeksiyon ve genetik gibi faktörlere bağlı olarak midenin koruyucu astarındaki azalmalar neden olur.

Bir hayvan çalışmasında, karanfilden elde edilen uçucu yağın mide mukus üretimini arttırdığı gösterilmiştir. Mide mukus bir bariyer görevi görür ve mide astarının sindirim asitlerinden aşınmasını önlemeye yardımcı olur. Başka bir hayvan çalışması, karanfil özünün mide ülserlerinin tedavisine yardımcı olduğunu ve çeşitli ülser önleyici ilaçlara benzer etkiler gösterdiğini buldu. Karanfil ve bileşiklerinin ülser önleyici etkileri umut verici olsa da, insanlarda etkileri hakkında daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Kaynak: SABAH