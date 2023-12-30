Kocaeli'de dereye devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Sarıcaali Mahallesi Muharremler mevkisinde Haşim Yıldız (84) idaresindeki 41 N 5810 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi.
Yoldan geçenlerin fark etmesi üzerine bölgeye, sağlık, jandarma, itfaiye, dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerce, büyük bölümü su içinde kalan araçtan çıkarılan sürücünün hayatını yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobil, iş makinesi yardımıyla dereden çıkarıldı. Yalnız yaşayan Yıldız'ın, 28 Aralık Perşembe günü emekli aylığını çekmek için dışarı çıktıktan sonra bir daha evine dönmediği, kazanın o gün meydana geldiği değerlendiriliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.