Alınan bilgiye göre, Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi'nde bir börekçide çalışan H.M.B, dükkanın önünde bir kişi tarafından bıçaklandı. Bağrışma üzerine olay yerinin karşısında bulunan Saraybahçe Polis Merkezi Amirliğinde görevli ekipler, müdahalede bulundu. Birkaç bıçak darbesiyle yaralandığı anlaşılan H.M.B, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
30 Ara 2023 - 14:01- Asayiş Güncelleme:
İzmit'te bıçakla yaralanan bir kişi tedavi altına alındı
İzmit ilçesinde bıçakla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.