İzmit'te bıçakla yaralanan bir kişi tedavi altına alındı

Alınan bilgiye göre, Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi'nde bir börekçide çalışan H.M.B, dükkanın önünde bir kişi tarafından bıçaklandı. Bağrışma üzerine olay yerinin karşısında bulunan Saraybahçe Polis Merkezi Amirliğinde görevli ekipler, müdahalede bulundu. Birkaç bıçak darbesiyle yaralandığı anlaşılan H.M.B, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.