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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı açıkladı: İşte sayaçların 2024 yılı yeni tamir ve ayar ücretleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, su, elektrik ve gaz sayaçlarının 2024 yılında tamir, bakım ve ayar ücretlerine karar verdi. Açıklanan yeni düzenlemeye göre; muayenesi sonucunda reddedilen sayaçlar için hiçbir ücret talep edilmeyecek. Elektrik sayaçları ayar ücretleri, tek fazlı sayaçlar için 59 lira, üç fazlılar için 77 lira olarak uygulanacak.

Anadolu Ajansı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı açıkladı: İşte sayaçların 2024 yılı yeni tamir ve ayar ücretleri mask

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ, 1 Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle su, elektrik ve gaz sayaçlarının gelecek yıla ilişkin tamir, bakım ve ayar ücretleri belirlendi. Buna göre, muayenesi sonucunda reddedilen sayaçlar için hiçbir ücret talep edilmeyecek.

Ücret tarifesi, tamir ve ayar istasyonlarında kolayca görülebilecek bir yere asılacak. Tarife kapsamında, su sayaçlarının ayar ve parça değişimi gerektirmeyen tamir ücreti, anma debisine göre 34 lira ve 107 lira olacak.

Elektrik sayaçları ayar ücretleri, tek fazlı sayaçlar için 59 lira, üç fazlılar için 77 lira olarak uygulanacak. Bu sayaçlarda tamir ücretleri ise tek fazlı sayaçlarda 77 lira, üç fazlılarda 88 lira olarak belirlendi.

Gaz sayaçlarının parça değişimi gerektirmeyen tamir ücretleri de sınıfına göre 84 lira ile 2 bin 493 lira arasında değişecek.

# Resmi Gazete, 2024

30 Ara 2023 - 14:12 - Ekonomi

Muhabir  Anadolu Ajansı

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