Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen, İzmit Belediyesi Meydanında kurulan stantlarda birbirinden farklı ürünler ve yeni yıl hediyelerinin satışa sunulduğu Yılbaşı Pazarı bu akşam 20.00'a kadar sürecek.
30 Ara 2023 - 14:23- Gündem Güncelleme:
YILBAŞI PAZARINA YOĞUN İLGİ
İzmit Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Yılbaşı Pazarı vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.