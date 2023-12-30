YILBAŞI PAZARINA YOĞUN İLGİ

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen, İzmit Belediyesi Meydanında kurulan stantlarda birbirinden farklı ürünler ve yeni yıl hediyelerinin satışa sunulduğu Yılbaşı Pazarı bu akşam 20.00'a kadar sürecek.