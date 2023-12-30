Maça Atatürk baskılı tişört ve Türk Bayraklarıyla davet!

Geçtiğimiz gün Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan’da oynanması planlanan Süper Kupa maçının pankart ve tişört krizleri sebebiyle iptal edilmesinin üzerine İzmit Belediyespor tüm taraftarlara Galatasaray ile oynanacak müsabaka öncesi Atatürk baskılı tişörtlerle ve Türk Bayraklarıyla gelmeleri yönünde çağrıda bulundu.

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İzmit Belediyespor tarafından yapılan çağrıda şu ifadelere yer verildi; “Değerli taraftarlarımız bugünkü maçımıza ellerimizde Türk Bayrakları ve Atatürk baskılı tişörtlerimizle davetlisiniz.” Müsabaka saat 16.00’da Yahya Kaptan’da bulunan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda oynanacak.